Clubes ingleses recusam ceder jogadores para Seleção Brasileira

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O Liverpool e o Manchester City não estão dispostos a liberar os jogadores brasileiros para as Eliminatórias da Copa do Mundo, segundo a imprensa inglesa. Pelo fato do país estar na zona vermelha da pandemia da Covid-19 para o Reino Unido, os atletas deveriam realizar uma quarentena de 10 dias ao retornarem e desfalcariam suas equipes.Com isso, o Liverpool, que já proibiu a ida de Mo Salah para o duelo entre Egito e Angola, que será disputado no Cairo, também não liberou Alisson, Fabinho e Roebrto Firmino. Já o clube dirigido por Pep Guardiola não irá deixar que Ederson e Gabriel Jesus representem o Brasil nos duelos contra Chile, Argentina e Peru.

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Clubes da Premier League pediram ao Governo Britânico a exceção aos atletas que retornassem de países considerados em zona vermelha da Covid-19, mas a solicitação não foi atendida. Dessa forma, é possível que outras equipes com atletas convocados para a disputa das Eliminatórias na América do Sul sigam as medidas de Liverpool e Manchester City.

Tite, técnico da Seleção Brasileira, ainda corre o risco de perder outros quatro jogadores: Thiago Silva, do Chelsea, Richarlison, do Everton, Fred, do Manchester United, e Raphinha, do Leeds. Com isso, o comandante deverá realizar a convocação de outros 10 atletas para a rodada tripla das Eliminatórias que começam no próximo dia dois de setembro.