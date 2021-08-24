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futebol

Clubes ingleses recusam ceder jogadores para Seleção Brasileira

Liverpol e Manchester City devem barrar as idas de Alisson, Fabinho, Firmino, Ederson e Gabriel Jesus, pois o Brasil está na lista vermelha da Covid-19 para o Reino Unido...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 09:59

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 09:59

Crédito: PHIL NOBLE / AFP
O Liverpool e o Manchester City não estão dispostos a liberar os jogadores brasileiros para as Eliminatórias da Copa do Mundo, segundo a imprensa inglesa. Pelo fato do país estar na zona vermelha da pandemia da Covid-19 para o Reino Unido, os atletas deveriam realizar uma quarentena de 10 dias ao retornarem e desfalcariam suas equipes.Com isso, o Liverpool, que já proibiu a ida de Mo Salah para o duelo entre Egito e Angola, que será disputado no Cairo, também não liberou Alisson, Fabinho e Roebrto Firmino. Já o clube dirigido por Pep Guardiola não irá deixar que Ederson e Gabriel Jesus representem o Brasil nos duelos contra Chile, Argentina e Peru.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Clubes da Premier League pediram ao Governo Britânico a exceção aos atletas que retornassem de países considerados em zona vermelha da Covid-19, mas a solicitação não foi atendida. Dessa forma, é possível que outras equipes com atletas convocados para a disputa das Eliminatórias na América do Sul sigam as medidas de Liverpool e Manchester City.
Tite, técnico da Seleção Brasileira, ainda corre o risco de perder outros quatro jogadores: Thiago Silva, do Chelsea, Richarlison, do Everton, Fred, do Manchester United, e Raphinha, do Leeds. Com isso, o comandante deverá realizar a convocação de outros 10 atletas para a rodada tripla das Eliminatórias que começam no próximo dia dois de setembro.
Em casos como os do Liverpool, Manchester City, Manchester United e Chelsea, os atletas do Brasil poderiam perder quatro partidas por seus clubes, sendo duas da Premier League, uma pela Copa da Liga Inglesa e a abertura da Champions League.

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