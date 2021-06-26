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Clubes da Série A e B se reunirão nesta segunda para debater Liga

Os 40 clubes da primeira e segunda divisão nacional têm reunião marcada nesta segunda...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:13

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 14:13
Crédito: Divulgação/CBF
Os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro darão mais um passo na construção de uma Liga Nacional no país. Uma reunião está marcada para esta segunda-feira, em São Paulo, com os 40 times da primeira e segunda divisão brasileira. A informação é do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, do "ge".
Segundo a publicação, neste momento não está em questão a ruptura com a CBF, atual organizadora do Campeonato Brasileiro, e sim um "caminho junto".A ideia inicial é fortalecer a liga empresarialmente, sem disputas particulares entre clubes em negociações contratuais, por exemplo. A intenção dos clubes é de que a Liga já seja organizada e "posta em prática" na próxima temporada.
O desejo pela criação de uma Liga foi oficializada no dia 15 de junho, quando dirigentes de 19 clubes da Série A do Brasileirão entregaram uma carta à CBF solicitando mudanças estatutárias. Relembre as exigências e demandas aqui.

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