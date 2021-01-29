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‘Climão’ nas finais? Conheça a família de pai santista, mãe gremista e filho palmeirense

Confira o relato de três familiares que, por ironia do destino, terão os corações 'divididos' nas decisões da Libertadores e da Copa do Brasil
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Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 09:00
Crédito: acervo pessoal
No futebol brasileiro, é um tanto quanto incomum uma equipe chegar simultaneamente às finais de duas grandes competições em uma mesma temporada. Mais raro ainda é decidir uma final continental contra um time brasileiro, ao mesmo tempo em que se disputa um torneio nacional contra outro time local. Este é o caso do Palmeiras atualmente, que decide a Libertadores contra o Santos e a Copa do Brasil contra o Grêmio.
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E se, em uma família de três membros, cada um torcesse para um destes times em questão? É o caso da família de Jairo Giovenardi, 36, palmeirense fanático, de uma paixão tão grande que seguiu carreira na Comunicação e chegou a tornar-se assessor do Palmeiras em alguns períodos entre 2009 e 2014.
– Por mim, eu gostaria que o Santos vencesse a final da Libertadores. Pode ser por 1 a 0 que está bom – revela o paizão.
O santista, que afirma que as equipes de hoje em dia não estão no mesmo patamar dos esquadrões do Peixe e do Porco nas décadas de 1960 e 1970, aproveitou a deixa para eleger os jogadores alviverdes que mais lhe causam medo para a decisão:
– Luiz Adriano e Willian Bigode são os dois mais perigosos na minha opinião. O Bigode gosta de fazer gol no Santos – alertou.
Eunice, por sua vez, prefere ver a felicidade de seu filho ao invés de ver seu time campeão da Copa do Brasil:

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