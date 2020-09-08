futebol

Clayson fala sobre a retomada da confiança após gol diante do Inter

Atacante era um dos mais cobrados pela torcida e recebeu um voto de confiança após o último fim de semana...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:38

Crédito: Twitter/Bahia
A semana começou mais leve para o atacante Clayson. No fim de semana, ele anotou o gol de empate do Bahia contra o Internacional e tirou um peso das costas, já que a torcida tinha colocado o atleta na lista dos mais cobrados.Nesta terça-feira, ele comentou sobre a confiança que recebeu do interino Cláudio Prates e espera que possa colocar mais bolas dentro das redes rivais.
‘Acho que quem acompanha sabe, sou um cara que trabalha para caramba todos os dias. É normal. O jogador tem ansiedade, quer marcar, isso faz a diferença. Nós jogadores precisamos de confiança. O Claudinho me deu confiança. Fico feliz de marcar esse primeiro gol. Com certeza tira um peso e vai me dar confiança para o restante da temporada para marcar mais gols com essa camisa’, declarou na coletiva de imprensa.
O próximo compromisso de Clayson e Bahia é na quinta-feira, quando a equipe recebe o Grêmio, às 19h15 (Horário de Brasília), em Pituaçu.

