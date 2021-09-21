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futebol

Claus comemora chance no gol do Bahia

Desde a chegada de Diego Dabove, Matheus Claus ganhou espaço no gol do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 15:35

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 15:35

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Assim que Diego Dabove chegou ao Bahia, o treinador impôs algumas mudanças no elenco e, uma delas ocorreu dentro do gol com a entrada de Mateus Claus.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nesta terça-feira, o arqueiro foi o escolhido para conceder coletiva de imprensa e agradeceu ao treinador pela chance que recebeu.
“É muito importante, para mim, essa sequência de jogos. É importante voltar a atuar, voltar bem. Acredito que é uma competição muito intensa entre os goleiros que têm aqui. A qualidade é alta. Sempre bem visto fazer boas partidas, entrar e contribuir com o resultado. Isso me deixa feliz’, declarou, antes de completar:
‘Equilibrado. Acho que é a palavra. Eu vivo um bom momento. Treino regularmente bem, as pessoas não veem isso no dia a dia. Acredito que, no jogo, estou podendo mostrar minhas qualidades. Com a sequência, um crescimento é esperado’.
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No fim de semana, Claus terá mais uma oportunidade de mostrar o seu valor e será o goleiro do Bahia contra o Internacional.

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