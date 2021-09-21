Claus comemora chance no gol do Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Assim que Diego Dabove chegou ao Bahia, o treinador impôs algumas mudanças no elenco e, uma delas ocorreu dentro do gol com a entrada de Mateus Claus.

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Nesta terça-feira, o arqueiro foi o escolhido para conceder coletiva de imprensa e agradeceu ao treinador pela chance que recebeu.

“É muito importante, para mim, essa sequência de jogos. É importante voltar a atuar, voltar bem. Acredito que é uma competição muito intensa entre os goleiros que têm aqui. A qualidade é alta. Sempre bem visto fazer boas partidas, entrar e contribuir com o resultado. Isso me deixa feliz’, declarou, antes de completar:

‘Equilibrado. Acho que é a palavra. Eu vivo um bom momento. Treino regularmente bem, as pessoas não veem isso no dia a dia. Acredito que, no jogo, estou podendo mostrar minhas qualidades. Com a sequência, um crescimento é esperado’.

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