Claudio Prates não continuará como treinador no Time de Transição do Bahia

Crédito: Profissional trabalhava no clube desde 2018 (Felipe Oliveira/EC Bahia

Falando com a 'Rádio Sociedade', o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, informou que o técnico do Time de Transição, Claudio Prates, não continuará no cargo. Além disso, ele também antecipou que o planejamento para a sequência de uso da categoria passará por uma redução na idade média de trabalho.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultadosMesmo com a ideia de mudar a figura de comando, Bellintani fez questão de elogiar o trabalho feito pelo agora em fim de ciclo técnico do Time de Transição que estava no clube como auxiliar da comissão técnica fixa do elenco principal desde 2018.

Na última função, ele foi anunciado em janeiro desse ano onde o resultado decepcionante obtido no Campeonato Baiano, caindo na semifinal para o Bahia de Feira, pesou bastante para sua saída.

- Prates cumpriu um ciclo positivo no clube com todas as dificuldades que tivemos, mas essa é uma das mudanças que a gente está preparando, com a saída de Cláudio Prates do time de transição e a busca por um novo nome. Costumo dizer que ciclos tem começo, meio e fim. E a gente entender que é a hora de começar um novo ciclo.