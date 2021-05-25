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Claudio Prates não continuará como treinador no Time de Transição do Bahia

Informação foi confirmada pelo presidente Guilherme Bellintani que falou em reduzir a média de idade da categoria...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 09:52

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 09:52
Crédito: Profissional trabalhava no clube desde 2018 (Felipe Oliveira/EC Bahia
Falando com a 'Rádio Sociedade', o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, informou que o técnico do Time de Transição, Claudio Prates, não continuará no cargo. Além disso, ele também antecipou que o planejamento para a sequência de uso da categoria passará por uma redução na idade média de trabalho.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultadosMesmo com a ideia de mudar a figura de comando, Bellintani fez questão de elogiar o trabalho feito pelo agora em fim de ciclo técnico do Time de Transição que estava no clube como auxiliar da comissão técnica fixa do elenco principal desde 2018.
Na última função, ele foi anunciado em janeiro desse ano onde o resultado decepcionante obtido no Campeonato Baiano, caindo na semifinal para o Bahia de Feira, pesou bastante para sua saída.
- Prates cumpriu um ciclo positivo no clube com todas as dificuldades que tivemos, mas essa é uma das mudanças que a gente está preparando, com a saída de Cláudio Prates do time de transição e a busca por um novo nome. Costumo dizer que ciclos tem começo, meio e fim. E a gente entender que é a hora de começar um novo ciclo.
- Uma coisa eu já falei, que é a redução da idade média do time. A gente começou o projeto em 2018, em 2020 sofreu com a pandemia. E em 2021 temos o dever de ter aprendido com as coisas boas e ruins. Time não performou bem no Campeonato Baiano. E uma das coisas que vamos fazer é trabalhar com idade menor. A perspectiva é trabalhar o time de transição no Campeonato Baiano do ano que vem com jogadores nascidos no ano 2000, alguns 1999 também, 1998. Além de outras coisas que vamos explicar ao longo da semana - agregou o presidente do Esquadrão.

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