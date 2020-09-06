Cláudio Prates explica mudanças defensivas no Bahia

O Bahia termina o fim de semana aliviado. Após dias de tensão e com a saída do técnico Roger Machado, o Tricolor foi até o Beira-Rio e conseguiu segurar o Internacional, líder do Brasileirão.Na coletiva de imprensa, o interino Cláudio Prates citou o ex-técnico e falou sobre os ajustes defensivos para o jogo deste domingo.

‘A gente até vinha jogando num 4-4-2, mas decidimos mudar o sistema e lembrar que isso foi treinado com o Roger. De antemão quero agradecer, um baita profissional. Agradeço muito ao professor Roger, Paulo Paixão, Jussan e Roberto. Deixaram um legado. Mudamos a atitude, a postura foi muito boa. Os jogadores estão de parabéns, cumpriram à risca o que foi pedido e a gente sai fortalecido’, afirmou o interino, antes de completar: ‘A equipe não deixou de ser ofensiva. Ela tinha que se precaver mais. Todos os erros que tivemos foram por causa da pressão alta. Tivemos entrega, determinação e isso representa o que é o Bahia. Nos deu um ânimo maior e vamos pensar jogo a jogo. Vamos ver o que vai acontecer’, destacou.