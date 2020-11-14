Cirurgia de Ramón Díaz, técnico do Botafogo, é bem sucedida

O estado de saúde de Ramón Díaz é bom. Foi realizado com sucesso na manhã deste sábado, na Clínica La Costa, na Argentina, um procedimento cirúrgico no novo treinador do Botafogo.
Apresentado aos jogadores do Alvinegro no começo da semana, Ramón teve voltar para a Argentina para realizar uma cirurgia que já estava marcada e tinha a ciência da diretoria do Alvinegro. Ele foi acompanhado de Emiliano Díaz, seu filho e auxiliar-técnico.
O novo treinador, agora, terá que repousar por cerca de uma semana. O estado de saúde do argentino é bom e ele deve retornar aos trabalhos no prazo estabelecido pela equipe médica. Enquanto isto, Ramón Díaz acompanhará o Botafogo de longe.
Emiliano Díaz, que acompanhou todo o procedimento cirúrgico, retorna ao Brasil ainda na noite deste sábado. Ele dará o treino neste domingo, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, e estará à beira do gramado na partida contra o Red Bull Bragantino, na próxima segunda-feira, às 20h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Instagram, o auxiliar deixou uma mensagem.
- Quero agradecer de coração à clínica La Costa e aos médicos Dorcas Sanabria e Luis Alberto Bogado, toda a equipe médica, ao meu amigo Miguel Figueiredo, a minha nova casa, o Botafogo, que teve um gesto inigualável de nos apoiar neste momento. A operação de Ramón Díaz foi perfeita. Obrigado por todas as mensagens de carinho - escreveu.