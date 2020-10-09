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futebol

Choque-Rei será a partida que mais aconteceu no Allianz Parque

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no estádio pela décima vez neste sábado (10). Donos da casa levam ampla vantagem com oito vitórias e um empate, que deu vaga ao rival...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 08:10

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (10), no Allianz Parque às 19h e o confronto será o que mais vezes se repetiu desde que o Verdão voltou para casa, em novembro de 2014.
Será o décimo encontro entre os rivais e o Alviverde leva ampla vantagem, com oito vitórias e um empate. A igualdade, porém, valeu o adversário a vaga nos pênaltis na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado.O Palmeiras marcou 24 gols nas nove partidas no Choque-Rei e o São Paulo é a vítima preferida no Allianz. Foram quatro gols sofridos.
O jogo vai ser o primeiro entre os clubes no estádio na temporada, uma vez que no Paulistão, mesmo com o mando do Verdão, o duelo sem gols aconteceu na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Em janeiro, o local passou pela troca do gramado natural pelo sintético.
Quem o Palmeiras mais enfrentou no Allianz Parque: 9 vezes: Santos e São Paulo8 vezes: Corinthians7 vezes: Ponte Preta e Internacional6 vezes: Cruzeiro, Athletico-PR, Fluminense e Flamengo5 vezes: Atlético-MG, Chapecoense e Sport

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