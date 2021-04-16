futebol

Chelsea x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa da Inglaterra, no Estádio de Wembley. Clubes são também os dois representantes da Inglaterra nas semifinais da Champions League...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:04

LanceNet

Crédito: ANDY RAIN / POOL / AFP
Chegou a hora de conhecer o primeiro finalista da Copa da Inglaterra. Neste sábado, Chelsea e Manchester City medem forças no Estádio de Wembley, em Londres, pela primeira semifinal da competição mais antiga da história do futebol. O jogo acontece às 13h30 (de Brasília).
+ Veja a tabela da Premier LeagueAntes da partida, o técnico Thomas Tuchel elogiou o Manchester City, a quem classificou como principal time da Europa junto com o Bayern de Munique, e afirmou que enfrentar o time de Guardiola é um grande teste.
- Agora é um bom momento para jogar contra o City e contra o Pep (Guardiola). Para mim, junto com o Bayern de Munique, eles são a referência na Europa. Se conseguirmos vencê-los, será um grande incentivo. Caso contrário, teremos que aceitar e encará-lo como um desafio e uma oportunidade de crescer, porque estamos a caminho de algumas competições. Não se trata apenas da FA Cup, mas da corrida pelos quatro primeiros lugares (Premier League) e também da Champions League - disse Tuchel.
Seguindo o que foi dito por Thomas Tuchel, Pep Guardiola também elogiou o Chelsea e falou sobre o trabalho do técnico alemão.
- Amanhã vamos enfrentar uma das melhores equipes da Europa. Tentaremos fazer um bom jogo e chegar à final. Eu o conheço o Tuchel de quando ele era do Mainz, quando estive em Munique na primeira temporada. Depois disso foi para o Dortmund. A forma como ele quer jogar é muito rápida. É difícil assumir uma equipe no meio da temporada. Mas ele tem muita experiência em um clube de ponta como o Paris Saint-Germain e agora o Chelsea. Eu sabia desde o início que ele faria um bom trabalho - disse Guardiola.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na EuropaFICHA TÉCNICA
Chelsea x Manchester CityCopa da Inglaterra - Semifinal
Data e horário: 17/04/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Ian Hussin e Daniel RobathanOnde assistir: DAZN
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Jorginho, Kanté e Marcos Alonso; Mason Mount, Werner e Havertz.
Desfalques: Kovacic (lesionado).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; Rodri, Gündogan e De Bruyne; Sterling, Ferrán Torres e Gabriel Jesus.
Desfalques: Kun Agüero (lesionado).

chelsea manchester city
