Chelsea x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

Chegou a hora de conhecer o primeiro finalista da Copa da Inglaterra. Neste sábado, Chelsea e Manchester City medem forças no Estádio de Wembley, em Londres, pela primeira semifinal da competição mais antiga da história do futebol. O jogo acontece às 13h30 (de Brasília).
Antes da partida, o técnico Thomas Tuchel elogiou o Manchester City, a quem classificou como principal time da Europa junto com o Bayern de Munique, e afirmou que enfrentar o time de Guardiola é um grande teste.
- Agora é um bom momento para jogar contra o City e contra o Pep (Guardiola). Para mim, junto com o Bayern de Munique, eles são a referência na Europa. Se conseguirmos vencê-los, será um grande incentivo. Caso contrário, teremos que aceitar e encará-lo como um desafio e uma oportunidade de crescer, porque estamos a caminho de algumas competições. Não se trata apenas da FA Cup, mas da corrida pelos quatro primeiros lugares (Premier League) e também da Champions League - disse Tuchel.
Seguindo o que foi dito por Thomas Tuchel, Pep Guardiola também elogiou o Chelsea e falou sobre o trabalho do técnico alemão.
- Amanhã vamos enfrentar uma das melhores equipes da Europa. Tentaremos fazer um bom jogo e chegar à final. Eu o conheço o Tuchel de quando ele era do Mainz, quando estive em Munique na primeira temporada. Depois disso foi para o Dortmund. A forma como ele quer jogar é muito rápida. É difícil assumir uma equipe no meio da temporada. Mas ele tem muita experiência em um clube de ponta como o Paris Saint-Germain e agora o Chelsea. Eu sabia desde o início que ele faria um bom trabalho - disse Guardiola.
FICHA TÉCNICA
Chelsea x Manchester CityCopa da Inglaterra - Semifinal
Data e horário: 17/04/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Ian Hussin e Daniel RobathanOnde assistir: DAZN
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Jorginho, Kanté e Marcos Alonso; Mason Mount, Werner e Havertz.
Desfalques: Kovacic (lesionado).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; Rodri, Gündogan e De Bruyne; Sterling, Ferrán Torres e Gabriel Jesus.
Desfalques: Kun Agüero (lesionado).