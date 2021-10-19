Chelsea x Malmo: onde assistir, horário e escalações da partida da Champions League

Crédito: Daniel Leal-Olivas / AFP

Nesta quarta-feira, o Chelsea recebe o Malmo no Stamford Bridge, na cidade de Londres, em partida válida pela terceira rodada do Grupo H da Champions League. O atual campeão está em busca de sua segunda vitória na competição, enquanto os visitantes buscam a sua primeira.Veja a tabela da Champions

O Chelsea venceu apenas um de seus dois jogos nesta Champions League, quando bateu o Zenit pelo placar de 1 a 0 em Londres. Ainda assim, os atuais campeões sofreram uma derrota na última rodada para a Juventus também por 1 a 0, e buscam a redenção.

O Malmo, por sua vez, ainda não somou um único ponto em seu grupo nesta Champions League. A equipe sueca perdeu para a Juventus por 3 a 0 em sua estreia na fase atual e, na última rodada, sofreu uma goleda por 4 a 0 para o Zenit.

- Em geral, [Malmö] é uma equipe confiante. Ainda assim, eles têm um certo estilo e confiam nele. Não devemos subestimá-los de maneira alguma. Nós os respeitamos tanto quanto qualquer equipe. Eles têm um treinador de muito sucesso; é uma equipe que confia em seu próprio estilo - disse Thomas Tuchel, treinador do Chelsea.FICHA TÉCNICACHELSEA x MALMO - Champions League

Data e horário: 20/10/2021, 16h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: François Letexier (FRA)Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)Onde assistir: HBO Max

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Christensen, Thiago Silva e Sarr; Azpilicueta, Kanté, Jorginho e Alonso; Mount, Werner e Lukaku.

Desfalques: Rudiger e Pulisic (lesionados).

MALMO (Treinador: Jon Dahl Tomasson)Dahlin; Moisander, Nielsen e Brosson; Larsson, innocent, Rakip, Christiansen e Berget; Colak e Birmancevic.