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futebol

Chelsea está próximo de anunciar goleiro Edouard Mendy, do Rennes

Senegalês de 28 anos já tem acerto com o clube inglês e apresentação estaria prevista para a próxima semana. Jogador chega para brigar por posição com o questionado Kepa...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 14:07
Crédito: Edouard Mendy tem 28 anos e está no clube francês desde 2019 (Divulgação/Rennes
O Chelsea está próximo de acertar a contratação do goleiro Edouard Mendy, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O arqueiro tem 28 anos e defende o Rennes, da França.O repórter afirma que a negociação entre ambos os clubes pelo goleiro já está concluída e assinada. Portanto, acredita-se que o anúncio oficial deve ser feito na próxima semana.
Um fato curioso: a notícia foi publicada logo após o segundo gol sofrido por Kepa, titular do Chelsea, durante o jogo contra o Liverpool. Pressionado, Kepa, que é o goleiro mais caro da história do futebol, deu um passe ruim para Jorginho e foi interceptado por Mané, que fez o gol. No entanto, os questionamentos ao espanhol não vêm dos últimos tempos.
Edouard Mendy é goleiro da seleção de Senegal e está no Rennes desde a última temporada. Antes, jogou por dois clubes menores (Caucriauville e AS Cherbourg); de lá, foi para o Olympique de Marseille B e depois para o Stade de Reims - onde permaneceu por três anos até ir para o Rennes.

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