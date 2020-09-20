Chelsea está próximo de anunciar goleiro Edouard Mendy, do Rennes

Crédito: Edouard Mendy tem 28 anos e está no clube francês desde 2019 (Divulgação/Rennes

O Chelsea está próximo de acertar a contratação do goleiro Edouard Mendy, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O arqueiro tem 28 anos e defende o Rennes, da França.O repórter afirma que a negociação entre ambos os clubes pelo goleiro já está concluída e assinada. Portanto, acredita-se que o anúncio oficial deve ser feito na próxima semana.

Um fato curioso: a notícia foi publicada logo após o segundo gol sofrido por Kepa, titular do Chelsea, durante o jogo contra o Liverpool. Pressionado, Kepa, que é o goleiro mais caro da história do futebol, deu um passe ruim para Jorginho e foi interceptado por Mané, que fez o gol. No entanto, os questionamentos ao espanhol não vêm dos últimos tempos.