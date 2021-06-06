futebol

Chelsea está aberto a ouvir ofertas por Ziyech nesta janela

Marroquino jogou apenas uma temporada com a camisa da equipe inglesa, mas não teve muitas oportunidades sob comando de Frank Lampard e Thomas Tuchel...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 12:47

Crédito: AFP
O Chelsea está aberto a ouvir ofertas por Hakim Ziyech, segundo o "Calciomercato". O meio-campista chegou no clube inglês nesta temporada, mas não conseguiu espaço sob os comandos de Frank Lampard e Thomas Tuchel. Milan e Napoli estão interessados.O clube napolitano contratou Luciano Spalletti para o cargo de treinador e o italiano deve pedir alguns reforços. Já a equipe rossonera acertou a permanência de Fikayo Timori após negociações com os Blues. No entanto, nenhum fez uma oferta formal pelo meia de 28 anos.
Apesar do alto investimento feito para tirá-lo do Ajax, o marroquino não conseguiu se consolidar na equipe titular dos Blues. O camisa 22 participou de 39 partidas, anotou seis gols e distribuiu quatro assistências para os companheiros.
Ziyech tem contrato até 2025 e não está na prioridade de Thomas Tuchel para deixar o clube na janela de transferências, mas o atleta pode sair caso o Chelsea veja uma boa oportunidade financeira na operação. Além disso, os ingleses planejam quatro reforços na temporada.

