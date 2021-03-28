Chelsea e Liverpool se juntam ao Arsenal em batalha por Odegaard

Liverpool e Chelsea devem disputar a contratação de Martin Odegaard na janela de transferências, segundo o “Daily Star”. Com isso, o Arsenal ganha dois adversários pela disputa do meio-campista que faz boa temporada com a camisa dos Gunners. O norueguês está emprestado pelo Real Madrid e deve custar cerca de 50 milhões de libras (R$ 393 milhões).O time dirigido por Mikel Arteta está preocupado com o interesse dos rivais, pois o clube do norte de Londres não está em condições de competir financeiramente com os Blues e com os Reds. Além dos ingleses, o Paris Saint-Germain também mostrou interesse no atleta, mas a equipe francesa está focada nas renovações de Neymar e Mbappé.