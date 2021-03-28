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futebol

Chelsea e Liverpool se juntam ao Arsenal em batalha por Odegaard

Clubes ingleses estão impressionados com boas atuações do meio-campista norueguês que está emprestado aos Gunners. Real Madrid pode fazer negócio pelo atleta...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 12:42

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 12:42
Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Liverpool e Chelsea devem disputar a contratação de Martin Odegaard na janela de transferências, segundo o “Daily Star”. Com isso, o Arsenal ganha dois adversários pela disputa do meio-campista que faz boa temporada com a camisa dos Gunners. O norueguês está emprestado pelo Real Madrid e deve custar cerca de 50 milhões de libras (R$ 393 milhões).O time dirigido por Mikel Arteta está preocupado com o interesse dos rivais, pois o clube do norte de Londres não está em condições de competir financeiramente com os Blues e com os Reds. Além dos ingleses, o Paris Saint-Germain também mostrou interesse no atleta, mas a equipe francesa está focada nas renovações de Neymar e Mbappé.
> Veja a tabela da Premier League
O Real Madrid pode fazer negócio com Odegaard com o objetivo de arrecadar fundos e investir pesado no mercado de verão. O clube espanhol tem interesse em contratar a estrela da França, enquanto pensa na chegada de Haaland. Dessa forma, o norueguês pode permanecer na Premier League, mas o destino ainda não está definido.

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