Chay surge como boa cartada para o Botafogo consolidar o seu tão esperado equilíbrio ofensivo

Crédito: Divulgação/Botafogo

A torcida do Botafogo ganhou na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no último sábado, um facho de esperança para o equilíbrio de seu setor ofensivo. Uma das mudanças promovidas pelo técnico Marcelo Chamusca para o duelo no Nilton Santos, o atacante Chay não só balançou a rede como também foi essencial para evitar que o ataque voltasse a cair em velhos vícios quando atacava.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoEm vez de deixar as investidas exclusivamente a cargo de Ronald (como aconteceu no clássico diante do Vasco na estreia da equipe na Série B, contra o Vila Nova), a equipe de Marcelo Chamusca teve equilíbrio cada vez que foi à frente. A opção por Chay para a ponta-esquerda teve grande contribuição nesta mudança de panorama.

Com boa movimentação, o atacante se impôs para criar jogadas, aproveitando os espaços deixados por Igor, do Coritiba. Além de tabelas para Paulo Victor e da busca por Rafael Navarro, o camisa 14 tentou duas finalizações. Em uma delas, teve oportunismo para aproveitar que Wilson estava "batido".

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O técnico Marcelo Chamusca elencou o que se chamou sua atenção na atuação de Chay no Nilton Santos. Além disto, afirmou que a vivência do jogador de 30 anos é crucial para sua evolução.

- Chay fez um jogo muito bom, ele já tinha entrado muito bem no jogo contra o Vila Nova, da sexta passada, participou do lance, inclusive, do gol do Navarro. É um jogador técnico, com bom enfrentamento, jogador tático e com cumprimento e entendimento muito bom, até porque é um jogador experiente - declarou o treinador.

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