Chateado, Ernando cobra erros defensivos do Bahia

O torcedor do Bahia vai dormir de cabeça inchada. Na noite desta quinta-feira, o Esquadrão de Aço recebeu o Grêmio e acabou superado por 2 a 0, resultado que aumentou o jejum de vitórias para seis partidas.Na saída de campo, o volante Ernando demonstrou chateação com os erros defensivos e espera que o time consiga reagir.

‘Dentro de casa, a gente tem que se impor mais. A gente começou bem, Gilberto teve uma, depois o Gregore. Eles quase não estavam chegando no nosso gol. Quando chegaram, foi em um lance de lateral, uma desatenção nossa que não pode acontecer. A gente tem que melhorar, porque o campeonato não tem jogo fácil. Quando aparecerem essas oportunidades, tem que fazer, porque depois dificulta. E temos que melhorar ali atrás também, parar de tomar gol, para que os resultados possam vir naturalmente’, afirmou.