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futebol

Chateado, Ernando cobra erros defensivos do Bahia

Esquadrão de Aço não foi bem no sistema defensivo e acabou superado pelo Grêmio dentro de casa...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 22:04

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 22:04
Crédito: Divulgação/Felipe Oliveira/Bahia
O torcedor do Bahia vai dormir de cabeça inchada. Na noite desta quinta-feira, o Esquadrão de Aço recebeu o Grêmio e acabou superado por 2 a 0, resultado que aumentou o jejum de vitórias para seis partidas.Na saída de campo, o volante Ernando demonstrou chateação com os erros defensivos e espera que o time consiga reagir.
‘Dentro de casa, a gente tem que se impor mais. A gente começou bem, Gilberto teve uma, depois o Gregore. Eles quase não estavam chegando no nosso gol. Quando chegaram, foi em um lance de lateral, uma desatenção nossa que não pode acontecer. A gente tem que melhorar, porque o campeonato não tem jogo fácil. Quando aparecerem essas oportunidades, tem que fazer, porque depois dificulta. E temos que melhorar ali atrás também, parar de tomar gol, para que os resultados possam vir naturalmente’, afirmou.
Na próxima rodada, o Bahia volta a atuar em Pituaçu e o adversário é o Atlético-GO.

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