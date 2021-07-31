Chapecoense x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

O Santos enfrenta a Chapecoense neste domingo, às 18h15min, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe busca a primeira vitória como visitante na competição enquanto a equipe da casa busca o primeiro triunfo para sair da lanterna do Brasileirão.O técnico Fernando Diniz não pode contar com um dos principais destaques do Peixe. O atacante Marinho recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Atlético-GO e terá de cumprir suspensão automática. Além dele, Danilo Boza, lesionado, e Alison e Kaio Jorge, que negociam transferências, seguem fora.
As novidades devem ser as voltas de Camacho, que não pode defender o clube na Copa do Brasil, e a entrada de Marcos Leonardo no ataque para formar um trio com Marcos Guilherme e Lucas Braga. O garoto Renyer, autor do gol da vitória da equipe Sub-23 no Brasileiro de Aspirantes na última quinta-feira, voltou a ser relacionado e fica como opção no banco de reservas.FICHA TÉCNICACHAPECOENSE X SANTOS
Data e hora: 1 de agosto, às 18h15 (horário de Brasília)Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)Árbitros assistentes: Ivan Carlos Bohn e Jefferson Cleiton Piva da SilvaÁrbitro: Phatrice Wallace Correa Maia
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
CHAPECOENSEJoão Paulo; Matheus Ribeiro, Kadu, Derlan e Busanello; Léo Gomes, Anderson Leite e Felipe Baxola; Fabinho, Fernandinho e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura
SANTOSJoão Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Marinho (suspenso), Danilo Boza, Sandry e Jobson (lesionados) e Alison e Kaio Jorge (em negociação)