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futebol

Chapecoense dá sinais de recuperação com Pintado

Em quatro partidas, a equipe catarinense perdeu apenas uma vez e somou três empates seguidos...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 18:15
Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport Recife
A reta final do turno chegou e a Chapecoense permanece na última colocação do Campeonato Brasileiro, situação que preocupa o seu torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, mesmo com o jejum de vitórias no torneio, o Verdão do Oeste dá sinais que pode realizar um returno bem melhor.
Nos últimos dois jogos contra Atlético-GO e Sport, ambos fora de casa, a Chapecoense conseguiu somar dois pontos e voltou para casa sem derrota.
Efeito Pintado
Contratado após a saída de Jair Ventura, Pintado dirigiu a equipe em quatro partidas, com direito a uma derrota e três empates.

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