Chapecoense dá sinais de recuperação com Pintado

Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport Recife

A reta final do turno chegou e a Chapecoense permanece na última colocação do Campeonato Brasileiro, situação que preocupa o seu torcedor.

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Porém, mesmo com o jejum de vitórias no torneio, o Verdão do Oeste dá sinais que pode realizar um returno bem melhor.

Nos últimos dois jogos contra Atlético-GO e Sport, ambos fora de casa, a Chapecoense conseguiu somar dois pontos e voltou para casa sem derrota.

Efeito Pintado