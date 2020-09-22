Chape vive clima de decisão para encarar o América-MG

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

O clima dentro da Chapecoense é de pura decisão. Após o empate contra o Náutico nos Aflitos, a equipe assumiu a quarta colocação e agora luta para se manter no cobiçado G4, zona que dá direito ao acesso do Brasileirão.Na sexta-feira o rival é o América-MG, que aparece uma posição abaixo do Verdão do Oeste e promete lutar de todas as maneiras para voltar aos quatro melhores.

Consciente que a missão no Independência será difícil, o volante Joilson espera que o time se recupere nesta semana livre e chegue na ponta dos cascos.

‘Vai ser importante essa semana, recuperar os guerreiros que vem de uma maratona, desgaste muito intenso. Também corrigir os erros da equipe, para que diante do América, que será um jogo difícil, a gente possa impor nosso ritmo de jogo para poder conquistar o resultado positivo que vai ser importante’, declarou o meio-campista ao site oficial da Chape.