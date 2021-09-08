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Chape se isola em recorde negativo no Brasileirão e parece fadada a Série B em 2022

Equipe não conseguiu nenhuma vitória em um turno inteiro, batendo marca que havia sido estabelecida pelo Avaí em 2019...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 11:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 11:47
Crédito: Derrota para o Fluminense ocorreu na Arena Condá (LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C
Certamente nem o mais pessimista dos torcedores da Chapecoense imaginaria um cenário tão devastador do ponto de vista anímico e de expectativa pelo retorno a elite do futebol nacional como o que vem sendo construído. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom a derrota sofrida na última terça-feira (7) diante do Fluminense, na Arena Condá, a Chape completou o primeiro turno do Brasileirão sem conseguir nenhuma vitória.
Desta forma, o time segue cada vez mais afundado na lanterna do torneio com sete pontos que vieram dos sete resultados de igualdades (além de 12 derrotas) e ficando, neste momento, a 14 pontos de distância do 16° colocado, o Bahia.
O revés nesta semana serviu também para consolidar o Verdão do Oeste em uma marca que, certamente, nenhuma equipe gostaria de estar presente: o recorde de partidas sem conseguir o primeiro triunfo na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.
Até a atual temporada, o recordista neste feito nada honroso era o Avaí que, na edição de 2019, ficou 18 jogos sem vencer até o triunfo por 1 a 0, diante do Athletico-PR, na última rodada do primeiro turno.
Em meio a esse panorama pouco animador, a Chape volta a campo para iniciar o segundo turno do Brasileirão em visita ao Bragantino, no próximo sábado (11), às 19h (de Brasília), na cidade de Bragança Paulista.

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