Chape se isola em recorde negativo no Brasileirão e parece fadada a Série B em 2022

Crédito: Derrota para o Fluminense ocorreu na Arena Condá (LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C

Certamente nem o mais pessimista dos torcedores da Chapecoense imaginaria um cenário tão devastador do ponto de vista anímico e de expectativa pelo retorno a elite do futebol nacional como o que vem sendo construído. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom a derrota sofrida na última terça-feira (7) diante do Fluminense, na Arena Condá, a Chape completou o primeiro turno do Brasileirão sem conseguir nenhuma vitória.

Desta forma, o time segue cada vez mais afundado na lanterna do torneio com sete pontos que vieram dos sete resultados de igualdades (além de 12 derrotas) e ficando, neste momento, a 14 pontos de distância do 16° colocado, o Bahia.

O revés nesta semana serviu também para consolidar o Verdão do Oeste em uma marca que, certamente, nenhuma equipe gostaria de estar presente: o recorde de partidas sem conseguir o primeiro triunfo na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

Até a atual temporada, o recordista neste feito nada honroso era o Avaí que, na edição de 2019, ficou 18 jogos sem vencer até o triunfo por 1 a 0, diante do Athletico-PR, na última rodada do primeiro turno.