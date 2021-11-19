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Chance de rebaixamento do Santos diminui para 7% após vitória

Peixe subiu para a 11ª colocação, com 42 pontos, seis a mais que o Bahia, o primeiro time na zona de rebaixamento para a Série B...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 15:35

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:35

O Santos tem 7% de chance de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o site InfoBola. A equipe de Fábio Carille venceu a Chapecoense por 2 a 0 na Vila Belmiro. O Peixe subiu para a 11ª colocação, com seis pontos de diferença para o Bahia, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Ao final da rodada 31, a chance de rebaixamento era de 12%.Dos times que estão no Z4, a Chapecoense já está rebaixada, o Grêmio na vice lanterna tem 92% de chance de cair, o Sport com 99% e o Bahia com 28%. Subindo a tabela temos: Atlético-GO com 16%, Juventude com 27%, São Paulo com 10%, Athletico-PR com 12% e Cuiabá com 9%.
Depois de um jejum de onze jogos sem vitória, o Peixe voltou a vencer o Grêmio em confronto direto e contou com outros resultados para seguir fora da zona de rebaixamento além da torcida na Vila Belmiro para apoiar o time. Desde então, perdeu para o Atlético-MG, empatou com o Sport e voltou a perder para o América-MG.Recebeu o Fluminense com a casa cheia mais uma vez e conseguiu uma recuperação vencendo os cariocas. Depois venceu o Athletico-PR fora e conseguiu a primeira sequência de duas vitórias seguidas no Brasileirão, a segunda vitória fora de casa na competição. Perdeu o clássico para o Palmeiras, mas conseguiu outros três resultados positivos vencendo Red Bull Bragantino e Chapecoense e empatando com o Atlético-GO.
No domingo, enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena a partir das 16 horas com transmissão em TV aberta para todo o país.
Crédito: MarinhoeFelipeJonatancomemoramoprimeirogoldoSantoscontraaChapecoense(Foto:Divulgação/Santos

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