Chance de rebaixamento do Santos diminui para 7% após vitória

O Santos tem 7% de chance de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o site InfoBola. A equipe de Fábio Carille venceu a Chapecoense por 2 a 0 na Vila Belmiro. O Peixe subiu para a 11ª colocação, com seis pontos de diferença para o Bahia, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Ao final da rodada 31, a chance de rebaixamento era de 12%.Dos times que estão no Z4, a Chapecoense já está rebaixada, o Grêmio na vice lanterna tem 92% de chance de cair, o Sport com 99% e o Bahia com 28%. Subindo a tabela temos: Atlético-GO com 16%, Juventude com 27%, São Paulo com 10%, Athletico-PR com 12% e Cuiabá com 9%.

Depois de um jejum de onze jogos sem vitória, o Peixe voltou a vencer o Grêmio em confronto direto e contou com outros resultados para seguir fora da zona de rebaixamento além da torcida na Vila Belmiro para apoiar o time. Desde então, perdeu para o Atlético-MG, empatou com o Sport e voltou a perder para o América-MG.Recebeu o Fluminense com a casa cheia mais uma vez e conseguiu uma recuperação vencendo os cariocas. Depois venceu o Athletico-PR fora e conseguiu a primeira sequência de duas vitórias seguidas no Brasileirão, a segunda vitória fora de casa na competição. Perdeu o clássico para o Palmeiras, mas conseguiu outros três resultados positivos vencendo Red Bull Bragantino e Chapecoense e empatando com o Atlético-GO.

No domingo, enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena a partir das 16 horas com transmissão em TV aberta para todo o país.