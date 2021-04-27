Chamusca 'profetizou' gol de Matheus Nascimento, do Botafogo, contra o Macaé: 'Calma que vai fazer'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Apesar de já eliminado do Campeonato Carioca, a goleada do Botafogo sobre o Macaé por 4 a 0, no último domingo, foi especial para Matheus Nascimento. A joia de apenas 17 anos marcou o último gol da vitória e o primeiro como profissional. Em vídeo divulgado pela Botafogo TV, é possível ouvir, na parada técnica do segundo tempo, o técnico Marcelo Chamusca orientar o time e "profetizar" o gol de Matheus Nascimento.> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021- Calma, vai ter mais uma ou duas oportunidades aí. Calma, calma que vai fazer o gol.A noite, inclusive, foi de descontração entre os jogadores. Quem deu a assistência para o gol de Matheus foi Ênio, amigo e companheiro na base do Botafogo. Assim, o camisa 9 prometeu um almoço ao atacante.

- Claro, vai ter o almoço dele, churrascaria, ele merece. Eu estou muito feliz por ele (Ênio) ter me ajudado nesse objetivo - disse Matheus.A partida também foi especial para Sousa, que marcou o primeiro gol pelo profissional. Na jogada, Kanu já havia finalizado e, em cima da linha, o zagueiro colocou o pé para complementar. Em tom de brincadeira, o camisa 30 do Botafogo disse que está devendo um jantar ao companheiro.

- Jantar para ele. Ele já tem um jantar garantido - disse Sousa, que completou em tom mais sério.

- Sensação única, passa um filme na cabeça de tudo aquilo que a gente passa para chegar ao profissional. Estou muito feliz mesmo pela vitória. Nós tivemos uma semana de trabalho muito boa, muito intensa e muito produtiva. Quero dar os parabéns a todo o grupo. Isso vai servir de preparação para a gente chegar voando na Série B, que é o nosso principal objetivo.Recuperado de uma lesão muscular, Guilherme Santos voltou a ser relacionado para jogos oficiais. O jogador se destacou no ano passado pela versatilidade de atuar tanto como lateral-esquerdo, quanto como ponta. Apesar de não ter entrado em campo, ele se emocionou na preleção do pós-jogo.

- Obrigado a todos, vocês. Queria agradecer aqui pelo incentivo que me deram, nesse período que eu fiquei lesionado, obrigado de coração, a cada um de vocês.Outro jogador que voltou a ser relacionado foi Pedro Castro. O meio-campista se recuperou de uma subluxação na patela do joelho esquerdo e, depois de oito jogos fora, retornou ao time titular. Um dos destaques da partida, ele foi premiado com um bonito gol de fora da área que encontrou o ângulo do goleiro Ricardo, do Macaé.

- Fico feliz de estar voltando, como falei antes não é uma lesão tão simples assim. Até sair o resultado para saber se era cirúrgico ou não, a gente ficava meio apreensivo, mas Graças a Deus não foi cirúrgico, e pude focar na recuperação. Quero agradecer a Deus, à minha família, que me apoiou, ao DM, que foi importantíssimo e ao grupo, que me apoiou. Voltar a jogar é sempre bom, sempre importante e, hoje, fui feliz em fazer um gol, mas acredito que isso aí é consequência. Temos muito trabalho pela frente.