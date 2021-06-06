Chamusca classifica vitória do Botafogo como 'muito importante' e elogia Chay: 'Vai nos ajudar bastante'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na noite deste sábado, o Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela segunda rodada da Série B. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca analisou o jogo, elogiou o sistema defensivo do Alvinegro Carioca, mas ressaltou que a "fase ofensiva" ainda precisa melhorar. > Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo - O Botafogo consegue ter um sistema defensivo muito consistente. A gente toma muito pouco gol em situações originadas de bola parada, a gente consegue ter uma transição defensiva que está sendo muito eficiente, mas a gente precisa melhorar nossa fase ofensiva.

- Hoje, eu apostei em uma formação com quatro jogadores de frente: Marco Antônio mais próximo do Navarro, Ronald um pouco mais aberto pela direita e o Chay com liberdade de movimentação com o Marco Antônio. Em algum momento, essa formação teve um rendimento bem interessante, a gente precisa continuar firmando.> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Chamusca também não poupou elogios ao Coritiba. O treinador do Botafogo destacou que esta é uma equipe que tem jogadores de bom nível e que tem qualidade para brigar pelo acesso. Assim, ele classificou o resultado desta noite como muito importante. > Veja a tabela da Série B- Nós jogamos contra uma equipe, que no ano passado estava jogando a primeira divisão, que investiu, não é um investimento baixo, tem jogadores de bom nível. Era um confronto direto. É um time que deve brigar, pela qualidade que eles tem, pela estrutura, pela torcida, pela história e pela grandeza. Então, o resultado de hoje foi muito importante, por a gente conseguir vencer o primeiro jogo em casa, subir na tabela de classificação e vencer um adversário tão foi como é o Coritiba.Veja mais respostas de Chamusca

CHAY

- Chay fez um jogo muito bom, ele já tinha entrado muito bem no jogo contra o Vila Nova, da sexta passada, participou do lance, inclusive, do gol do Navarro. É um jogador técnico, com bom enfrentamento, jogador tático com cumprimento e entendimento muito bom, até porque é um jogador experiente.

- Eu estou muito feliz pela contratação do Chay, porque nós acreditamos no atleta pelo que ele tem entregado, pela forma como ele tem interagido com o grupo e, principalmente, por ele ter feito gol. Hoje, ele mostrou, porque é um jogador que vai nos ajudar bastante.

LUÍS OYAMA

- Tem uma característica muito interessante, vai nos dar essa possibilidade de ser mais assertivo na construção das jogadas. Ele, inclusive, na própria saída de bola no tiro, ele consegue ter um passe longo muito bom para quebrar as linhas de marcação do adversário.

- Ele tem não só o passe longo, mas também o passe por dentro, onde ele acha os companheiros ali numa condição muito boa. Ele também tem uma condição física muito boa, é muito bem preparado. Ele tem tudo para nos ajudar bastante no aspecto de passe, de construção de jogadas e no aspecto defensivo.

ELOGIOS PARA A DUPLA DE ZAGA