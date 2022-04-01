Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid viaja para encarar o Celta de Vigo neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Após sofrer uma goleada para o Barcelona no El Clásico, o clube merengue busca se recuperar do baque em busca do título da La Liga.CAMINHOS PARA VENCER- Pensamos no que podemos fazer e gerar. Trataremos de fazer uma grande partida para vencer. Eles (Real Madrid) possuem um nível superior aos demais e apresentam muitas dificuldades (para os rivais). A margem de erro é mínima - disse Eduardo Coudet, técnico do Celta de Vigo.
AUSÊNCIA E REFORÇOO Real Madrid não será comandado por Carlo Ancelotti, uma vez que o treinador da equipe está com Covid-19, mas sim pelo filho do italiano. No entanto, o clube merengue pode contar com a presença em campo de Karim Benzema, que se recuperou de lesão e está na lista de relacionados.
FICHA TÉCNICA:Celta de Vigo x Real Madrid
Data e horário: 2/4/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: Estádio de Balaídos, em Vigo (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CELTA DE VIGO (Técnico: Eduardo Coudet)Dituro; Murillo, Aidoo, Araújo e Galan; Beltran; Méndez, D Suárez e Cervi; Mina e Aspas
Desfalques: Hugo Mallo (machucado)
REAL MADRID (Técnico: Davide Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Nacho; Valverde, Casemiro e Modric; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Eden Hazard, Isco e Luka Jovic (machucados)