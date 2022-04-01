  • Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol
Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Sem Carlo Ancelotti na beira do gramado, clube merengue busca se recuperar após derrota no El Clásico...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:36

LanceNet

01 abr 2022 às 17:36
O Real Madrid viaja para encarar o Celta de Vigo neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Após sofrer uma goleada para o Barcelona no El Clásico, o clube merengue busca se recuperar do baque em busca do título da La Liga.CAMINHOS PARA VENCER- Pensamos no que podemos fazer e gerar. Trataremos de fazer uma grande partida para vencer. Eles (Real Madrid) possuem um nível superior aos demais e apresentam muitas dificuldades (para os rivais). A margem de erro é mínima - disse Eduardo Coudet, técnico do Celta de Vigo.
AUSÊNCIA E REFORÇOO Real Madrid não será comandado por Carlo Ancelotti, uma vez que o treinador da equipe está com Covid-19, mas sim pelo filho do italiano. No entanto, o clube merengue pode contar com a presença em campo de Karim Benzema, que se recuperou de lesão e está na lista de relacionados.
FICHA TÉCNICA:Celta de Vigo x Real Madrid
Data e horário: 2/4/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: Estádio de Balaídos, em Vigo (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CELTA DE VIGO (Técnico: Eduardo Coudet)Dituro; Murillo, Aidoo, Araújo e Galan; Beltran; Méndez, D Suárez e Cervi; Mina e Aspas
Desfalques: Hugo Mallo (machucado)
REAL MADRID (Técnico: Davide Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Nacho; Valverde, Casemiro e Modric; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Eden Hazard, Isco e Luka Jovic (machucados)
