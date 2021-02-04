Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Celta de Vigo explica falha na negociação por Cervi: 'Benfica mudou de opinião'

De acordo com o diretor esportivo do clube espanhol, o bom mês de Cervi fez com que os portugueses mudassem de ideia sobre o negócio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 13:21

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 13:21

Crédito: Francisco Leong / AFP
Na última quarta-feira, Felipe Miñambres, o diretor esportivo do Celta de Vigo, falou sobre as negociações do clube na janela de transferências. O negócio do time com o Benfica pelo atacante Franco Cervi foi um dos temas abordados. De acordo com Miñambres, o jogador foi bem no mês de janeiro e, por isso, os lusitanos mudaram de ideia.+ Confira a tabela da La Liga- Há ocasiões em que se pretende um jogador e não o conseguimos. As circunstâncias mudaram durante o mês; ele não contava, começou a jogar, jogou bem e isso complicou tudo. A equipa técnica do Benfica mudou de opinião. Tentámos até ao último minuto, mas não conseguimos. Tínhamos a certeza que era o Cervi quem queríamos.Miñambres também falou sobre a contratação de Facundo Ferreyra e destacou que ele não foi um plano B do Celta.
- É uma situação que nada tem a ver com a de Cervi. Estava feito antes, não havia relação direta. Precisávamos de mais um atacante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados