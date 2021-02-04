Celta de Vigo explica falha na negociação por Cervi: 'Benfica mudou de opinião'

Na última quarta-feira, Felipe Miñambres, o diretor esportivo do Celta de Vigo, falou sobre as negociações do clube na janela de transferências. O negócio do time com o Benfica pelo atacante Franco Cervi foi um dos temas abordados. De acordo com Miñambres, o jogador foi bem no mês de janeiro e, por isso, os lusitanos mudaram de ideia.+ Confira a tabela da La Liga- Há ocasiões em que se pretende um jogador e não o conseguimos. As circunstâncias mudaram durante o mês; ele não contava, começou a jogar, jogou bem e isso complicou tudo. A equipa técnica do Benfica mudou de opinião. Tentámos até ao último minuto, mas não conseguimos. Tínhamos a certeza que era o Cervi quem queríamos.Miñambres também falou sobre a contratação de Facundo Ferreyra e destacou que ele não foi um plano B do Celta.