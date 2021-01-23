Ceará x Palmeiras: saiba onde assistir

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo (24), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

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O Verdão entra na rodada na quinta colocação do torneio nacional com 51 pontos conquistados e vem de uma derrota contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília-DF. O Vozão, por sua vez, ocupa o 10º lugar com 42 pontos. Na última rodada, o Ceará aplicou uma goleada sobre o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Ceará x Palmeiras será transmitido pela Rede Globo (TV Aberta para SP, PR e CE), TNT Sports (TV por assinatura para todo o Brasil, menos CE) e pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil).

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosO assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play, Premiere Play e pelo Estádio TNT Sports (EI Plus).