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futebol

Ceará x Palmeiras: saiba onde assistir

A partida poderá ser assistida na TV aberta, TV por assinatura e pay-per-view....
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 08:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina
Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo (24), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.
Palmeiras e Santos na final da Libertadores! Veja 10 jogos históricos entre os clubes paulistas
O Verdão entra na rodada na quinta colocação do torneio nacional com 51 pontos conquistados e vem de uma derrota contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília-DF. O Vozão, por sua vez, ocupa o 10º lugar com 42 pontos. Na última rodada, o Ceará aplicou uma goleada sobre o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.
Ceará x Palmeiras será transmitido pela Rede Globo (TV Aberta para SP, PR e CE), TNT Sports (TV por assinatura para todo o Brasil, menos CE) e pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil).
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosO assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play, Premiere Play e pelo Estádio TNT Sports (EI Plus).
Outra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do NOSSO PALESTRA, como também também pelo perfil do NP no Twitter, com a hashtag #trNossoPalestra.

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