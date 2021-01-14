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CBF sorteia mando de campo e Palmeiras decide Copa do Brasil em casa; confira datas

As duas partidas da final podem ser adiadas em caso de título da Libertadores pelo Verdão; Grêmio recebe jogo de ida em Porto Alegre...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 11:55

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 11:55

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta quinta-feira (14), o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil, que será disputada em dois jogos entre Palmeiras e Grêmio, sendo o confronto decisivo no Allianz Parque.
O Verdão chegou à final da competição após eliminar Red Bull Bragantino, Ceará e América-MG nas outras fases do torneio. O Tricolor Gaúcho, por sua vez, teve de passar por Juventude, Cuiabá e São Paulo.– Acho que os torcedores são um acréscimo de força e energia, mas sem eles é igual (decidir dentro ou fora de casa). Vamos ter que ir lá (ao Sul) e depois recebê-los (o Grêmio). Estamos habituados a isso. Na Libertadores, viemos com uma vantagem da Argentina e vimos o quão difícil foi. Cada jogo tem sua história, suas particularidades. Que seja um grande espetáculo, que as equipes se respeitem e que, no final, vença a melhor, que espero que seja o Palmeiras – afirmou o treinador do Verdão, Abel Ferreira, após o sorteio.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Decisão brasileira! Relembre quais times disputaram a final da Libertadores no século 21
Devido à classificação do Palmeiras para a final da Libertadores, que será disputada no dia 30 de janeiro, os jogos da Copa do Brasil foram remarcados e, com isso, serão realizados nos dias 11, na Arena Grêmio, e 17, no Allianz Parque, de fevereiro. Em caso de título da Libertadores e consequente ida ao Mundial, os jogos serão novamente remarcados para os dias 28 de fevereiro e 07 de março.

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