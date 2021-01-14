CBF sorteia mando de campo e Palmeiras decide Copa do Brasil em casa; confira datas

O Verdão chegou à final da competição após eliminar Red Bull Bragantino, Ceará e América-MG nas outras fases do torneio. O Tricolor Gaúcho, por sua vez, teve de passar por Juventude, Cuiabá e São Paulo.– Acho que os torcedores são um acréscimo de força e energia, mas sem eles é igual (decidir dentro ou fora de casa). Vamos ter que ir lá (ao Sul) e depois recebê-los (o Grêmio). Estamos habituados a isso. Na Libertadores, viemos com uma vantagem da Argentina e vimos o quão difícil foi. Cada jogo tem sua história, suas particularidades. Que seja um grande espetáculo, que as equipes se respeitem e que, no final, vença a melhor, que espero que seja o Palmeiras – afirmou o treinador do Verdão, Abel Ferreira, após o sorteio.