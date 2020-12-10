CBF não libera Sousa da Seleção Sub-20, e Botafogo terá zaga inédita contra o Internacional

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá uma dupla de zagueiros inédita para enfrentar o Internacional, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Com as suspensões de Marcelo Benevenuto e Rafael Forster - expulsão e terceiro cartão amarelo, respectivamente -, o Alvinegro tentou a liberação de Sousa, que está com a Seleção Brasileira sub-20, mas não teve o pedido acatado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Com a ausência dos dois nomes, os únicos jogadores da posição restantes que treinam na posição são Kanu, titular, e Helerson, que ainda não entrou em campo na atual temporada - ele esteve afastado em boa parte de 2020 por indisciplina, mas foi reintegrado ao elenco no segundo semestre por Túlio Lustosa e inscrito no Brasileiro por Eduardo Barroca.

Assim, o Alvinegro vai "subir" Wesley, um dos destaques do time sub-20, para ser relacionado para o jogo contra o Colorado. A questão é que isso também terá mudanças drásticas para o time de base do Alvinegro: a equipe comandada por Marcelo Resende jogará, no próprio sábado, o jogo da volta da final do Campeonato Carioca da categoria contra o Vasco.