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CBF não libera Sousa da Seleção Sub-20, e Botafogo terá zaga inédita contra o Internacional

Com suspensões de Marcelo Benevenuto e Rafael Forster, Alvinegro tentou chamar jovem zagueiro, envolvido em um torneio amistoso com a seleção de base, mas não teve aval...
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Publicado em 

10 dez 2020 às 18:58

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 18:58

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá uma dupla de zagueiros inédita para enfrentar o Internacional, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Com as suspensões de Marcelo Benevenuto e Rafael Forster - expulsão e terceiro cartão amarelo, respectivamente -, o Alvinegro tentou a liberação de Sousa, que está com a Seleção Brasileira sub-20, mas não teve o pedido acatado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
Com a ausência dos dois nomes, os únicos jogadores da posição restantes que treinam na posição são Kanu, titular, e Helerson, que ainda não entrou em campo na atual temporada - ele esteve afastado em boa parte de 2020 por indisciplina, mas foi reintegrado ao elenco no segundo semestre por Túlio Lustosa e inscrito no Brasileiro por Eduardo Barroca.
Assim, o Alvinegro vai "subir" Wesley, um dos destaques do time sub-20, para ser relacionado para o jogo contra o Colorado. A questão é que isso também terá mudanças drásticas para o time de base do Alvinegro: a equipe comandada por Marcelo Resende jogará, no próprio sábado, o jogo da volta da final do Campeonato Carioca da categoria contra o Vasco.
Sousa treinou normalmente pela Seleção comandada por André Jardine na manhã desta quinta-feira, na Granja Comary. O zagueiro foi comunicado do interesse do Botafogo em tê-lo de volta na parte da tarde e se colocou à disposição, mas não teve liberação da CBF.

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