CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro Série B de 2021; confira os jogos da 1ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro 2021, na noite desta quinta-feira. A competição terá início nos dias 28 e 29 de maio e contará, pela primeira vez, com cinco clubes campeões da Série A: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Guarani e Vasco. >>> Confira a tabela completa da Série B do Brasileirão 2021