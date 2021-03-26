AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro Série B de 2021; confira os jogos da 1ª rodada
futebol

CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro Série B de 2021; confira os jogos da 1ª rodada

Competição, que tem início previsto para os dias 28 e 29 de maio, contará com cinco clubes campeões da Série A pela primeira vez...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 22:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 22:52
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro 2021, na noite desta quinta-feira. A competição terá início nos dias 28 e 29 de maio e contará, pela primeira vez, com cinco clubes campeões da Série A: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Guarani e Vasco. >>> Confira a tabela completa da Série B do Brasileirão 2021
A CBF não divulgou, até o momento, as datas, horários e locais específicos dos confrontos das 38 rodadas do campeonato. Veja abaixo os jogos da primeira rodada da Série B 2021:
- Coritiba x Avaí- Vila Nova x Botafogo- Brasil de Pelotas x Londrina- Brusque x Ponte Preta- Confiança x Cruzeiro- CRB x Remo- Náutico x CSA- Sampaio Corrêa x Goiás- Guarani x Vitória- Vasco da Gama x Operário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo cruzeiro Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segurança
Nem Flávio Bolsonaro, nem Lula: a estratégia de Ricardo Ferraço para 2026
Imagem BBC Brasil
Nico Williams: a trajetória do campeão mundial cujos pais cruzaram o Saara a pé atrás de um futuro melhor
Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida
Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados