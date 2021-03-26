CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro Série B de 2021; confira os jogos da 1ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro 2021, na noite desta quinta-feira. A competição terá início nos dias 28 e 29 de maio e contará, pela primeira vez, com cinco clubes campeões da Série A: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Guarani e Vasco. >>> Confira a tabela completa da Série B do Brasileirão 2021
A CBF não divulgou, até o momento, as datas, horários e locais específicos dos confrontos das 38 rodadas do campeonato. Veja abaixo os jogos da primeira rodada da Série B 2021:
- Coritiba x Avaí- Vila Nova x Botafogo- Brasil de Pelotas x Londrina- Brusque x Ponte Preta- Confiança x Cruzeiro- CRB x Remo- Náutico x CSA- Sampaio Corrêa x Goiás- Guarani x Vitória- Vasco da Gama x Operário