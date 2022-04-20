CBF atende pedido de clubes, e confrontos Santos x Coritiba terão torcida única

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu a solicitação de Santos e Coritiba para que os confrontos entre as equipes pela terceira fase da Copa do Brasil sejam disputados com torcida única. Nesta quarta-feira, a equipe paranaense recebe o Peixe no Couto Pereira, às 19h30min, pelo duelo de ida. A volta acontece no dia 12 de maio, às 21h30min, na Vila Belmiro.>> GALERIA: Santos lança coleção em homenagem ao Charlie Brown Jr; veja fotos

As equipes se encontraram na Vila Belmiro no último domingo em partida pelo Campeonato Brasileiro - vitória de 2 a 1 do Peixe. Nos arredores do estádio torcedores dos times se envolveram em uma briga. Um homem foi espancado e ficou caído em uma das ruas no entorno do estádio. A cavalaria da Polícia Militar precisou entrar em ação para encerrar o conflito e teve de usar bombas de gás para afastar os torcedores. Ao menos 16 torcedores foram detidos e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária de Santos.

Para evitar novas situações, as diretorias dos clubes fizeram a solicitação à CBF por meio de um pedido no Ministério Público do Estado do Paraná, órgão responsável pela defesa dos interesses dos torcedores.Confira a nota do Santos:

Devidos aos atos de violência entre torcidas ocorridos recentemente nas imediações da Vila Belmiro, em Santos, as diretorias do Coritiba Foot Ball Club e Santos Futebol Clube entenderam, em comum acordo, solicitar junto à Confederação Brasileira de Futebol que o confronto entre as equipes marcado para esta quarta-feira (20), às 19h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, seja realizado com torcida única.

Assim, no sentido da busca da preservação da vida humana, tendo em vista o curto espaço de tempo para a realização da partida, as duas instituições concordam que a solução ideal, para evitar novos incidentes, é a proibição de entrada de torcedores visitantes. De maneira a garantir o total êxito na realização da partida e conferindo a necessária segurança também à própria região da cidade em que ocorre a partida e aos seus moradores, Coritiba Foot Ball Club e Santos Futebol Clube solicitaram este pedido à CBF, corroborado pelo Ministério Público do Paraná segundo Notícia de Fato número 0046.22.058309-3.