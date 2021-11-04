CBF apresenta calendário de 2022 com início dos Estaduais em Data Fifa e Brasileirão até novembro

Crédito: LUCAS FIGUEIREDO/CBF

O calendário para a temporada 2022 ganhou datas. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se reuniu com 27 presidentes de federações estaduais e representantes de 40 clubes - 20 da Série A e 20 da Série B - para anunciar propostas para os prazos das competições nacionais.A Série A terá início no dia 10 de abril, enquanto a Série B começará um dia antes (9), e os términos serão nos dias 13 e 5 de novembro, respectivamente. Já a Copa do Brasil será disputada entre 23 de fevereiro e 19 de outubro.

No cronograma exposto pela CBF durante o encontro, dirigido pelo presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues, também ficou definido que os Estaduais vão começar a partir de 26 de janeiro.

Cabe destacar que o Flamengo, representado por Luiz Eduardo Baptista (vice-presidente de relações externas do clube), sugeriu em contraproposta que os Estaduais tenham início no dia 15 de janeiro, com o intuito de evitar maiores conflitos durante as Datas Fifas, mas a ideia da CBF tende a ser mantida.

Os Estaduais seguirão com 16 datas, sendo que a primeira, em 26 de janeiro, já ocorrerá em meio à primeira Data Fifa de 2022, com rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

A CBF optou por tal proposta pois, das oito Datas Fifa de 2022, em que a Copa terá espaço entre outubro (treinos) e novembro (realização dos jogos), vê poucos prejuízos tendo apenas três delas com conflitos entre as competições.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão-21