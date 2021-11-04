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CBF apresenta calendário de 2022 com início dos Estaduais em Data Fifa e Brasileirão até novembro

Reunião nesta quinta-feira contou com dirigentes de clubes das Séries A e B e 27 representantes de federações; Flamengo sugeriu antecipação dos Estaduais...
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Publicado em 

04 nov 2021 às 16:09

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:09

Crédito: LUCAS FIGUEIREDO/CBF
O calendário para a temporada 2022 ganhou datas. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se reuniu com 27 presidentes de federações estaduais e representantes de 40 clubes - 20 da Série A e 20 da Série B - para anunciar propostas para os prazos das competições nacionais.A Série A terá início no dia 10 de abril, enquanto a Série B começará um dia antes (9), e os términos serão nos dias 13 e 5 de novembro, respectivamente. Já a Copa do Brasil será disputada entre 23 de fevereiro e 19 de outubro.
No cronograma exposto pela CBF durante o encontro, dirigido pelo presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues, também ficou definido que os Estaduais vão começar a partir de 26 de janeiro.
Cabe destacar que o Flamengo, representado por Luiz Eduardo Baptista (vice-presidente de relações externas do clube), sugeriu em contraproposta que os Estaduais tenham início no dia 15 de janeiro, com o intuito de evitar maiores conflitos durante as Datas Fifas, mas a ideia da CBF tende a ser mantida.
Os Estaduais seguirão com 16 datas, sendo que a primeira, em 26 de janeiro, já ocorrerá em meio à primeira Data Fifa de 2022, com rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.
A CBF optou por tal proposta pois, das oito Datas Fifa de 2022, em que a Copa terá espaço entre outubro (treinos) e novembro (realização dos jogos), vê poucos prejuízos tendo apenas três delas com conflitos entre as competições.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão-21
Vale mencionar também que a Conmebol já havia divulgado a data de suas competições internacionais de clubes: a Libertadores vai de 23 de fevereiro até 29 de outubro, com a decisão em Guayaquil, no Equador, enquanto a Sul-Americana iniciará em 6 de abril e terminará em 1º de outubro. Já as datas da Recopa ficaram em 9 e 16 de março.

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