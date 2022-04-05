CBF antecipa duelo entre Grêmio e Guarani pela Série B

A Série B ainda não teve seu início, mas a CBF já começa a mexer no calendário e alterou a data do jogo entre Grêmio e Guarani, marcada para a 3ª jornada.
Inicialmente, a partida seria no dia 24 de abril, às 11h (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio. Agora, o duelo foi antecipado para o dia 21 de abril, na quinta-feira. O jogo começa às 16h30 (Horário de Brasília).
Compromissos
Antes do jogo alterado, o Grêmio encara a Ponte Preta (fora) e Chapecoense (casa). Enquanto isso, o Guarani mede forças com o Brusque (fora) e Sport (casa).