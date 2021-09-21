CBF altera horário da partida entre Santos e Grêmio pelo Brasileirão

A CBF – Confederação Brasileira de Futebol alterou o horário da partida entre Santos e Grêmio pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, a pedido da TV Globo.O confronto entre as equipes estava marcado para o 10 de outubro (domingo), às 18h15, e agora passou para às 16 horas, no mesmo dia, com mando santista, na Vila Belmiro. A decisão foi tomada para evitar a concorrência com o jogo entre Colômbia e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Antes da partida contra os gaúchos, o Peixe têm outros três compromissos: Juventude e o São Paulo, fora de casa, e Fluminense, na Vila Belmiro.Em má fase, o Peixe está na 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e não vence há nove jogos. Apenas dois pontos o separa da zona de rebaixamento. Contratado recentemente, Fábio Carille ainda não venceu como técnico do Santos. Foram três jogos, com dois empates (Bahia e Ceará) e uma derrota (Athletico), na Copa do Brasil.