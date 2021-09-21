Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CBF altera horário da partida entre Santos e Grêmio pelo Brasileirão

Partida foi antecipada para evitar a concorrência com jogo da Seleção Brasileira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 20:09

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 20:09

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A CBF – Confederação Brasileira de Futebol alterou o horário da partida entre Santos e Grêmio pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, a pedido da TV Globo.O confronto entre as equipes estava marcado para o 10 de outubro (domingo), às 18h15, e agora passou para às 16 horas, no mesmo dia, com mando santista, na Vila Belmiro. A decisão foi tomada para evitar a concorrência com o jogo entre Colômbia e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Antes da partida contra os gaúchos, o Peixe têm outros três compromissos: Juventude e o São Paulo, fora de casa, e Fluminense, na Vila Belmiro.Em má fase, o Peixe está na 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e não vence há nove jogos. Apenas dois pontos o separa da zona de rebaixamento. Contratado recentemente, Fábio Carille ainda não venceu como técnico do Santos. Foram três jogos, com dois empates (Bahia e Ceará) e uma derrota (Athletico), na Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados