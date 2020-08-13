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CBF altera data e horário de Corinthians x Fortaleza no Brasileiro

Inicialmente marcado para o dia 22 de agosto, às 19h, o embate da equipe alvinegra contra o Fortaleza foi adiado para 26 de agosto, quarta-feira, às 21h30, na Arena...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 15:10

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 15:10

Crédito: Luis Moura / WPP
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou, nesta quinta-feira (13), uma alteração na partida entre Corinthians x Fortaleza, que será válida pela quinta rodada do Brasileirão. Inicialmente marcado para o dia 22 de agosto, às 19h, o embate da equipe alvinegra contra o Fortaleza foi adiado para 26 de agosto, quarta-feira, às 21h30, na Arena. O pedido, de acordo com a entidade, foi feito pela TV Globo.
Com a mudança, o Timão terá mais tempo para treinar após o jogo da rodada anterior, contra o Coritiba, no dia 19. Porém, o intervalo para o clássico contra o São paulo, que será disputado no dia 30, foi reduzido. Vale destacar que o Corinthians ainda tem um jogo a menos na competição, diante do Atlético-GO, pela primeira rodada do nacional. O jogo foi adiado devido a presença do Alvinegro na final do Campeonato Paulista. A partida ainda não tem data para acontecer.

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