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Cauê celebra primeiro gol pelo Corinthians e revela 'profecia' de Jô: 'Falou que eu ia marcar'

Atacante aproveitou rebote de cruzamento e marcou o gol da vitória do Timão contra o Guarani, neste domingo. Foi o primeiro jogo como titular do jovem da base corintiana...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 22:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 22:24
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians teve mais uma atuação bem ruim, mas novamente saiu com a vitória, dessa vez contra o Guarani, em Campinas, pelo placar de 1 a 0 e o gol que deu os três pontos no Paulistão foi marcado justamente por um jovem da base que fazia sua estreia como titular: Cauê, que anotou seu primeiro tento com a camisa alvinegra, algo que foi previsto pelo seu companheiro Jô.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
Em entrevista para o Premiere, na saída de campo, o jovem atacante de 18 anos comentou a razão pela qual foi dar um abraço em Jô logo após balançar a rede do Bugre aos 29 minutos do segundo tempo. Segundo Cauê, o experiente centroavante do Timão previu que o jovem marcaria um gol neste domingo.
- Ele é um ídolo para mim e antes do jogo ele veio falar comigo, falou que eu ia fazer um e eu falei que iria abraçar ele, então eu fui lá dar o abraço - disse.
Titular pela primeira vez do ataque do Corinthians, Cauê também fez seu primeiro gol com o manto alvinegro. Apesar de uma pequena câimbra no fim da partida, ele não conseguiu esconder a felicidade por ter balançado a rede.
- Está tudo tranquilo, só tive uma câimbra, mas está tudo de boa. Estou muito feliz, a gente trabalha muito para viver momentos como esse, então eu estou muito feliz - concluiu o jovem de 18 anos.
Cauê pode ser titular novamente na próxima terça-feira, quando o Corinthians enfrenta a Ferroviária, em Araraquara, às 20h. Caso o desgaste físico impeça a participação de alguns titulares, Vagner Mancini pode poupar uma parcela dos jogadores e utilizá-los apenas na próxima sexta-feira, contra o São Bento, na Neo Química Arena. O Timão lidera o Grupo A do Paulistão com 14 pontos.

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