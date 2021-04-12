Cauê celebra primeiro gol pelo Corinthians e revela 'profecia' de Jô: 'Falou que eu ia marcar'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians teve mais uma atuação bem ruim, mas novamente saiu com a vitória, dessa vez contra o Guarani, em Campinas, pelo placar de 1 a 0 e o gol que deu os três pontos no Paulistão foi marcado justamente por um jovem da base que fazia sua estreia como titular: Cauê, que anotou seu primeiro tento com a camisa alvinegra, algo que foi previsto pelo seu companheiro Jô.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

Em entrevista para o Premiere, na saída de campo, o jovem atacante de 18 anos comentou a razão pela qual foi dar um abraço em Jô logo após balançar a rede do Bugre aos 29 minutos do segundo tempo. Segundo Cauê, o experiente centroavante do Timão previu que o jovem marcaria um gol neste domingo.

- Ele é um ídolo para mim e antes do jogo ele veio falar comigo, falou que eu ia fazer um e eu falei que iria abraçar ele, então eu fui lá dar o abraço - disse.

Titular pela primeira vez do ataque do Corinthians, Cauê também fez seu primeiro gol com o manto alvinegro. Apesar de uma pequena câimbra no fim da partida, ele não conseguiu esconder a felicidade por ter balançado a rede.

- Está tudo tranquilo, só tive uma câimbra, mas está tudo de boa. Estou muito feliz, a gente trabalha muito para viver momentos como esse, então eu estou muito feliz - concluiu o jovem de 18 anos.