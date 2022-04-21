Cássio volta a ficar no banco pelo Corinthians após mais de quatro anos

Pela primeira vez em mais de quatro anos, o goleiro Cássio ficou no banco de reservas em um jogo do Corinthians, no empate da equipe por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians> TABELA - Confira os jogos da Copa do Brasil Mesmo sendo um dos poucos titulares frequentes do Timão relacionados para o duelo contra a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (20), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atleta não foi para o jogo, dando lugar para Ivan fazer a sua estreia pelo clube alvinegro, sendo titular.

A última ocasião em que Cássio esteve à disposição do time do Parque São Jorge, mas não foi utilizado, aconteceu no dia 15 de novembro de 2017, contra o Fluminense, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão daquele ano, jogo onde o Corinthians confirmou o seu sétimo título da competição – e último até aqui. O titular foi o Caíque França, que encerrou o seu vínculo com o Timão no início deste ano e se transferiu para a Ponte Preta.

Naquela circunstância, o camisa 12 voltava após 10 horas de viagem retornando da Europa, onde estava com a Seleção Brasileira, disputando amistosos contra o Japão, na França, e Inglaterra, em Londres. Contra os japoneses, o goleiro entrou no segundo tempo, no lugar de Alisson.

Em algumas circunstâncias, goleiros reservas até tiveram chances, como o garoto Matheus Donelli, que estava no banco com Cássio, no Estádio do Café, contra a Lusa carioca, mas esses momentos foram frutos de lesões ou outros problemas do titular, que não ficou nem no banco de reservas.

O ano de 2022 marca o décimo de Cássio no Corinthians. No período, o arqueiro fez 580 jogos e conquistou nove títulos: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018, 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma Libertadores (2012), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Mundial de Clubes (2012).