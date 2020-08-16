Cássio leva a melhor sobre Diego Souza de novo e não revela 'truque'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians saiu da Arena do Grêmio, neste sábado, com um ponto na bagagem após o 0 a 0 com o time da casa. Muito disso por conta da grande atuação de Cássio, que mais uma vez salvou o time de uma derrota, além de, indiretamente, ter levado vantagem outra vez sobre Diego Souza, que desperdiçou cobrança de pênalti na segunda etapa da partida.Foram pelo menos três grandes defesas do arqueiro corintiano diante do ataque do Tricolor gaúcho. A mais bonita delas, porém, aconteceu no primeiro tempo, após finalização de cabeça de Pepê, que Cássio foi buscar no ângulo aquela que seria a bola da abertura do placar, segurando o ímpeto do rival.

Mesmo após segurar os gremistas em um bate e rebate na área em que se desdobrou para afastar o perigo, Cássio viu o árbitro marcar um pênalti em cima de Diego Souza depois de checar o lance no VAR, o próprio atacante foi para a cobrança, mas ele, depois d caminhar lentamente para a bola, chutou para fora, sem que o ídolo alvinegro precisasse defender.

- Diego é um batedor de muita qualidade. Esperei ao máximo. Tentei induzir, se você sair antes ele te desloca - disse Cássio ao Premiere, após a partida.Foi mais um duelo do goleiro do Timão com Diego, que já havia levado a pior na Libertadores-2012, em jogada de bola rolando, quando defendia o Vasco, e em disputa de pênaltis na semifinal do Paulistão-2018, quando defendia o São Paulo. Não foi dessa vez, porém, que o atualmente jogador do Grêmio, levou vantagem. Cássio, por sua vez, não pretende revelar o segredo da supremacia.

- Então tem outras situações que não posso falar, tenho que guardar, pode ter outros pênaltis no futuro e prefiro não comentar - finalizou o arqueiro.