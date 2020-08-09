Cássio entra no Top 10 dos jogadores que mais atuaram pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Cássio atingiu uma marca tão gigante quanto sua importância para a Fiel. No último sábado, na decisão do Paulistão, o goleiro chegou a 469 partidas pelo clube e igualou a marca de outro ídolo, o lateral-direito Idário, o "Deus da Raça", que atuou por dez anos no Timão, entre 1949 e 1959. Assim, o camisa 12 entrou para a lista dos dez jogadores que mais vestiram a camisa alvinegra desde a fundação, em 1910.Cássio chegou ao Corinthians ainda em 2011, mas sem poder ser inscrito no Brasileirão daquele ano, ficou apenas treinando até o início da temporada seguinte. Ingressou no elenco inicialmente como terceiro goleiro, sendo suplente de Júlio César (titular) e Danilo Fernandes (primeiro reserva).

Sua estreia no Corinthians foi em 28 de março de 2012, quando entrou como titular na partida entre Corinthians e XV de Piracicaba, pelo Paulistão, e nela já deu o seu cartão de visitas: fez uma defesa incrível em cima da linha que manteve o placar de 1 a 0 para o Timão, que permaneceu até o fim do jogo.Atualmente, Cássio está em sua nona temporada no clube, e apenas ganhou sua primeira chance de sequência no time titular exatamente nas oitavas de final da Libertadores de 2012, contra o Emelec, em 2 de maio de 2012, desde então não largou mais o posto, em que se tornou um dos ídolos da Fiel.

Ainda naquele ano, credenciado para disputar o Mundial de Clubes da Fifa após a conquista da Libertadores, o camisa 12 foi o melhor atleta em campo na final contra o Chelsea, contribuiu com ao menos quatro grandes defesas para segurar a vitória por 1 a 0, e foi escolhido o melhor jogador do torneio que rendeu a segunda taça da competição para a coleção do Timão.

Nessas nove temporadas com o Corinthians, Cássio conquistou nove títulos: Libertadores-2012, Mundial de Clubes-2012, Paulistão em 2013, 2017, 2018 e 2019, Recopa Sul-Americana-2013 e Brasileirão em 2015 e 2017.

Completado o 469º jogo do arqueiro com a camisa corintiana, o que iguala o número de Idário, o décimo que mais atuou pelo clube, Cássio entra para o Top 10 da história e se aproxima de alcançar outro ídolo corintiano: Rivellino (474 partidas). Confira a lista dos jogadores que mais atuaram pelo Timão: