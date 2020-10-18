Cascardo garante suor no Botafogo: 'Dar tudo em campo, sem bola perdida'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Chance de ouro. É assim que Gustavo Cascardo, recém-contratado pelo Botafogo, enxerga a chance de atuar pelo clube de General Severiano. Em entrevista à "BotafogoTV" neste domingo, o lateral-direito afirmou que não vai faltar empenho com a camisa preta e branca.

- É um sonho vestir a camisa do Botafogo, oportunidade incrível. Um dos clubes mais tradicionais do Brasil e do mundo pela história que tem. Tenho certeza que com o grupo que temos nós vamos dar sequência na temporada muito bem. Vou dar tudo em campo, sem bola perdida - afirmou.

O defensor analisou que gosta de chegar ao ataque. Na própria visão, os avanços em velocidade pelos flancos do gramado são a jogada-chave de seu arsenal.

- Prezo um pouco mais na defesa mas quando tenho oportunidade gosto de chegar no último terço, fazer muita ultrapassagem e jogadas por dentro. Posso ajudar com a velocidade pelos lados, tento ajudar toda hora sempre que passo ao ataque - analisou.