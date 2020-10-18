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Cascardo garante suor no Botafogo: 'Dar tudo em campo, sem bola perdida'

Recém-contratado, lateral-direito não esconde felicidade com oportunidade no Alvinegro; jogador ainda treina para ter condição física para estrear...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 15:58

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 15:58

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Chance de ouro. É assim que Gustavo Cascardo, recém-contratado pelo Botafogo, enxerga a chance de atuar pelo clube de General Severiano. Em entrevista à "BotafogoTV" neste domingo, o lateral-direito afirmou que não vai faltar empenho com a camisa preta e branca.
- É um sonho vestir a camisa do Botafogo, oportunidade incrível. Um dos clubes mais tradicionais do Brasil e do mundo pela história que tem. Tenho certeza que com o grupo que temos nós vamos dar sequência na temporada muito bem. Vou dar tudo em campo, sem bola perdida - afirmou.
O defensor analisou que gosta de chegar ao ataque. Na própria visão, os avanços em velocidade pelos flancos do gramado são a jogada-chave de seu arsenal.
- Prezo um pouco mais na defesa mas quando tenho oportunidade gosto de chegar no último terço, fazer muita ultrapassagem e jogadas por dentro. Posso ajudar com a velocidade pelos lados, tento ajudar toda hora sempre que passo ao ataque - analisou.
Cascardo ainda treina para ter condição física de estrear pelo Glorioso. O lateral-direito, que não jogava oficialmente desde o começo do ano, ainda está fora de ritmo de jogo. Contudo, já treina com bola e pode pintar nos próximos jogos do Botafogo.

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