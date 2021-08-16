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Carli define gol como 'sensação única' e se declara ao Botafogo: 'Eu amo esse clube'

Zagueiro argentino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas, pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 20:17

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 20:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Para ficar guardado. Joel Carli foi um dos principais responsáveis por dar a vitória para o Botafogo sobre o Brasil de Pelotas, no último domingo, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro mostrou faro de atacante e marcou o gol da partida.
+ Joel Carli faz gol após três anos e é essencial em vitória do Botafogo
Foi apenas o segundo jogo de Carli pelo Alvinegro na temporada 2021. Identificado com o clube, o zagueiro retornou ao Glorioso em março, mas não havia entrado em campo sob o comando de Marcelo Chamusca. Com Enderson Moreira, isto mudou.Após a partida, o camisa 3 exaltou a emoção de ter balançado as redes. Em vídeo divulgado pela "BotafogoTV", o zagueiro comemorou o gol e comentou sobre o momento do Alvinegro.
- A verdade é que foi muito emocionante, uma sensação única. Eu amo muito esse clube. Realmente demorou para chegar esse momento de jogar como titular com a braçadeira (de capitão), mas tudo acontece por alguma coisa. Eu sempre trabalhei muito forte, muito duro para estar preparado e ganhar o jogo com gol meu é muito especial. Estamos no caminho certo, trabalhando assim é certo que o Botafogo vai voltar para a Série A - afirmou.
O Botafogo retorna aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Guarani às 19h, no Brinco de Ouro, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

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