Cariocão Play será vendido pelo LANCE! Saiba preços e como adquirir

O LANCE! será um dos parceiros da Federação de Futebol do Rio na distribuição do Cariocão Play, aplicativo de OTT do Campeonato Carioca de 2022. Todos os conteúdos ligados à competição produzidos diariamente pelo veículo vão contar com um link que leva à página para a compra do produto. O pay per view do Campeonato Estadual com o maior alcance de público do país estará à disposição do torcedor a partir do dia 10 de janeiro.- É com muita satisfação que iniciamos esta parceria para a venda do pacotes de pay per view do Campeonato Carioca de 2022. Nesta nova fase do LANCE!, colocar facilidades e produtos à disposição dos nossos usuários será um dos pilares da nossa estratégia. Além disso, estaremos ampliando os nossos esforços para levar aos nossos milhões de visitantes a mais completa e criativa cobertura do Cariocão, com muita interatividade, vídeos, jornalismo e presença muito forte nas mídias sociais - comentou Afonso Cunha, do LANCE!

O preço para assistir a todos os jogos do Campeonato Carioca de 2022 será de R$ 129,90, com mensalidades a partir de R$ 49,90. O jogo avulso durante a Taça Guanabara custará R$ 29,90. Uma das novidades será um desconto de 10% para os sócios torcedores que estiverem adimplentes com seus clubes.

>Vai começar! Confira a tabela completa do Cariocão-2022

Em 2022, com o Cariocão Play, o torcedor terá uma experiência única e inédita. Serão até seis tipos de transmissões diferentes durante os jogos: Botafogo TV, FlaTV, FluTV, Vasco TV, uma transmissão com narração neutra e outra direcionada para os torcedores que gostam de estatísticas em tempo real, que contará com narrador e comentaristas especializados neste tipo de análise.

Além dessa multiplicidade de transmissões, da cobertura jornalística ao vivo dos jogos com pré e pós jogo repletos de entrevistas e informações, os torcedores que adquirirem o Cariocão Play poderão assistir, quando desejarem e de onde estiverem, os gols da rodada, os melhores momentos de qualquer jogo e o VT completo de todas as partidas.

A tecnologia embarcada no aplicativo de OTT do Cariocão Play permite que ele seja acessado, a qualquer momento, através de smartphones, tablets, computadores e receptores SmarTV.