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futebol

Carille faz elogios ao volante Zanocelo no Santos

Técnico admitiu que não conhecia o jogador quando chegou ao Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 20:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 20:00

O técnico Fábio Carille fez elogios ao volante Zanocelo. Desde que o treinador chegou, o jogador vem sendo titular na equipe e apresentando boas atuações no Santos. Apesar da oportunidade dada, o comandante Alvinegro confessou que não tinha muitas informações sobre o atleta.- Fiquei 1 ano e 7 meses na Arábia e não tinha muito conhecimento sobre o Zanocelo. Fui buscar informações na Ferroviária e na Ponte Preta e foram boas. O dia a dia foi mostrando. Debate algo tático com o técnico, e eu adoro isso. Faz ver coisas que eu não vejo e faz ele crescer - disse o treinador.
- É um jovem que sabe o que quer. Cabeça erguida, pode melhorar muito. Pode chegar mais na área para finalizar. Nos ajudou muito na bola aérea também. Qualidade para armar e também para parar de sofrer gols de bola aérea. Ele é muito interessado, com potencial grande - completou.Zanocelo foi anunciado pelo Peixe em junho e já realizou 25 partidas e deu duas assistências. O atleta chegou por empréstimo da Ferroviária até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado. Neste caso do volante, o Peixe pagou R$ 500 mil pelo empréstimo e caso fizer a opção pela compra, o valor será abatido no negócio. Se o Santos não optar pela compra, o valor será devolvido.
Crédito: ZanocelofoicontratadopeloSantosporempréstimonomeiodoano(Divulgação/Santos

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