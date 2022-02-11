Carille é vaiado e explica substituição de Ângelo, que irritou a torcida

O Santos empatou em casa com o São Bernardo em 1 a 1, na noite desta quinta-feira, e foi vaiado pelos seus torcedores no final da partida. Em especial, o técnico Fábio Carille foi muito questionado após substituir o Menino da Vila Ângelo no meio da segunda etapa.O treinador, porém, justificou a mudança. Segundo Carille, Ângelo foi para o intervalo com dor no tornozelo após uma entrada, mas quis voltar para tentar jogar. Por isso, no decorrer do segundo tempo ele colocou Marcos Guilherme em seu lugar. Mas o torcedor do Peixe não poupou o treinador quando a troca ocorreu e no final do jogo."Não me incomoda (ser vaiado). Sei que tirar o Ângelo foi o certo por causa do tornozelo. Quase não voltou para o segundo tempo. Torcedor é emoção, mas nós sabemos o que estamos fazendo. Nós, os auxiliares, os médicos. Tenho que ter consciência do que acontece. Torcedor muitas vezes não tem essa visão. Ângelo fazia bom jogo, primeiro tempo legal, depois fez coisas legais e errou um pouquinho. Por isso a opção de tirar pois estava sentindo o pé", disse o treinador.Para o jogo do próximo domingo, contra o Ituano, o Peixe não terá o volante Guilherme Camacho, que levou o terceiro cartão amarelo contra o São Bernardo e está fora do confronto. O Peixe está na terceira colocação do Grupo D, com seis pontos conquistados em 15 disputados. Na Vila, a equipe ainda não venceu na temporada. Foram dois jogos, com uma derrota e um empate.