Carille acredita que chegou o momento de conversar com o Santos sobre 2022

O técnico Fábio Carille afirmou que chegou o momento de conversar com o Santos sobre 2022. Em entrevista ao Bandsports, o treinador explicou que evitou falar sobre o futuro enquanto estava ajudando o time a sair da parte debaixo da tabela do Brasileiro.- Houve algumas conversas sim, sei que já ligaram para o meu empresário tanto o Edu Dracena como o presidente. Mas eu mesmo evitei para ficar totalmente voltado para esse momento delicado que o Santos estava. Na verdade, acredito que agora dá para falar um pouquinho mais, apesar de eu ainda não querer, mas acho que é o momento. Está passando da hora, falta uns nove dias para terminar a temporada e vamos ver o que vai acontecer, como serão as conversas - afirmou o treinador.

Carille também deixou claro que está feliz no Santos e acredita na evolução na equipe para 2022.- Já quero adiantar que não só eu como a comissão toda está muito feliz. O Walmir (Cruz, preparador físico) já conhecia a casa e trabalhou antes no Santos e nós estamos muito felizes com o que aconteceu e com o que está acontecendo no ambiente. Então, acredito que não vai ter dificuldade nenhuma, vai ser muito fácil e eu vejo o time do Santos começando uma pré-temporada muito fácil para se ajeitar e se arrumar, não precisa de muitas coisas. É o meu modo de ver - completou Fábio Carille.

O presidente Andreas Rueda evitou cravar a permanência do técnico Fábio Carille para 2022 em entrevista ao DIÁRIO, apesar de o treinador ter contrato até o final do próximo ano. O trabalho do técnico divide opiniões entre os santistas.

- Eu gosto do trabalho do Carille, mas a gente não pode esquecer que agora a gente tem uma diretoria executiva de futebol. Estou contente com o trabalho do Carille, mas agora temos uma diretoria executiva que vai guiar em termos de futebol - afirmou Rueda.