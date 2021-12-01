Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Carille acredita que chegou o momento de conversar com o Santos sobre 2022

Técnico tem contrato até o final da próxima temporada, mas permanência divide opiniões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 10:36

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 10:36

O técnico Fábio Carille afirmou que chegou o momento de conversar com o Santos sobre 2022. Em entrevista ao Bandsports, o treinador explicou que evitou falar sobre o futuro enquanto estava ajudando o time a sair da parte debaixo da tabela do Brasileiro.- Houve algumas conversas sim, sei que já ligaram para o meu empresário tanto o Edu Dracena como o presidente. Mas eu mesmo evitei para ficar totalmente voltado para esse momento delicado que o Santos estava. Na verdade, acredito que agora dá para falar um pouquinho mais, apesar de eu ainda não querer, mas acho que é o momento. Está passando da hora, falta uns nove dias para terminar a temporada e vamos ver o que vai acontecer, como serão as conversas - afirmou o treinador.
Carille também deixou claro que está feliz no Santos e acredita na evolução na equipe para 2022.- Já quero adiantar que não só eu como a comissão toda está muito feliz. O Walmir (Cruz, preparador físico) já conhecia a casa e trabalhou antes no Santos e nós estamos muito felizes com o que aconteceu e com o que está acontecendo no ambiente. Então, acredito que não vai ter dificuldade nenhuma, vai ser muito fácil e eu vejo o time do Santos começando uma pré-temporada muito fácil para se ajeitar e se arrumar, não precisa de muitas coisas. É o meu modo de ver - completou Fábio Carille.
O presidente Andreas Rueda evitou cravar a permanência do técnico Fábio Carille para 2022 em entrevista ao DIÁRIO, apesar de o treinador ter contrato até o final do próximo ano. O trabalho do técnico divide opiniões entre os santistas.
- Eu gosto do trabalho do Carille, mas a gente não pode esquecer que agora a gente tem uma diretoria executiva de futebol. Estou contente com o trabalho do Carille, mas agora temos uma diretoria executiva que vai guiar em termos de futebol - afirmou Rueda.
Crédito: OtécnicoFábioCarilletemcontratocomoSantosatéofinalde2022(Foto:IvanStorti/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem BBC Brasil
O que é o lado oculto da Lua e por que é importante estudá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados