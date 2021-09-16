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futebol

Capitão do Inter Miami, Gregore, ex-Bahia, celebra boa fase nos Estados Unidos

Brasileiro é um dos líderes do elenco estadunidense e é companheiro de nomes como Higuaín e Matuidi. Jogador está no clube desde o primeiro semestre deste ano...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 14:54

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 14:54
Crédito: Divulgação / Site oficial do Inter Miami
Anunciado como reforço do Inter Miami em abril, o volante Gregore já é peça fundamental na equipe estadunidense. Titular e capitão do clube que tem David Beckham como um dos donos, o brasileiro celebrou a boa fase na equipe comandada por Phil Neville, irmão de Gary Neville.
- Estamos passando por um momento positivo e sabemos que isso é resultado de um grande trabalhado coletivo. Durante os treinamentos, temos nos cobrado muito para melhorar e o resultado disso está sendo refletido dentro de campo - disse Gregore.
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Usar a braçadeira, no entanto, não é uma novidade para Gregore. Aos 27 anos, o volante também foi capitão quando vestiu as cores do Bahia, clube que deixou em fevereiro deste ano, após o término do último Campeonato Brasileiro. Segundo ele, a "faixa" é um motivo de orgulho muito grande.
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- Nos clubes que em que passei, na maioria das vezes tive o privilegio de ser capitão, e aqui nos Estados Unidos, ter essa responsabilidade, é motivo de muita honra e orgulho para mim. Espero continuar retribuindo a confiança e ainda dar muita alegria para os nossos torcedores - finalizou.

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