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Capitão do Botafogo no último jogo, Gilvan destaca liderança: 'Virtude que tenho desde o juvenil'

Zagueiro destaca trabalho de orientação dentro das quatro linhas e explica que há competição sadia na busca pelas vagas de titulares na defesa do Alvinegro...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:17

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 17:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Liderança. Esta é a palavra que pode definir Gilvan, que foi capitão do Botafogo na vitória por 2 a 1 sobre o Nova Iguaçu, no último domingo, pelo Carioca. O zagueiro concedeu entrevista coletiva, de forma virtual, nesta terça-feira e falou sobre o trabalho que faz para guiar os companheiros.
– Sou um jogador que sempre gostou de orientar os companheiros, principalmente no setor defensivo. É bom a orientação sempre começar do goleiro. Também tento passar isso para os companheiros e gosto muito de orientar. É uma virtude que tenho desde o juvenil e acho que me ajuda bastante na defesa - afirmou.
Gilvan fez a estreia como titular do Glorioso justamente diante do Nova Iguaçu - antes ele havia entrado apenas no decorrer das partidas. O zagueiro afirma que a competitividade para formar a dupla de zaga do Botafogo é sadia.
– São quatro grandes zagueiros, qualquer um (que entrar) vai jogar bem. Quem ganha com isso é o Botafogo. Quem entrar vai dar a vida. Estamos na briga, mas uma briga sadia.MAIS DECLARAÇÕES DE GILVAN:
Segunda divisão– A Série B é muito difícil, já disputei cinco e consegui dois acessos. A gente não pode vacilar em nenhum momento, principalmente dentro de casa. Mas ainda está um pouco longe. Nosso foco total agora é no Carioca, temos nos classificar entre os quatro primeiros e queremos chegar à final.
Gols sofridos​– Houve algumas mudanças no time, o que é normal. É início de temporada, a gente ainda está se conhecendo. Erros e acertos vão acontecer, a gente ainda está descobrindo tudo isso.
Partida contra o Madureira​– Vai ser um jogo difícil, o Madureira tem uma equipe qualificada, está no G-4 (do Carioca). O professor vai passar o ponto forte do adversário hoje e vamos tentar neutralizar.

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