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Capitã do Fla, Karen projeta o retorno do Brasileiro Feminino: 'Embaladas para voltarmos com tudo'

Zagueiro rubro-negra, uma das promessas da temporada que será retomada, falou sobre a partida desta quarta-feira, contra o Internacional, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 16:20

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:20

Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Na véspera da retomada do Campeonato Brasileiro Feminino A1, a zagueira e capitã do Flamengo/Marinha, Karen, falou sobre o atual cenário e projetou a partida desta quarta-feira, contra o Internacional, fora de casa. O jogo será às 15h30, no Sesc Campestre, e um dos três duelos do dia pela quinta rodada.
> Confira a tabela do Brasileiro Feminino A1
- Minha expectativa (e responsabilidade) é sempre proporcionar tranquilidade e confiança para a equipe. Se este é meu papel, que eu o faça da melhor forma possível, que é mostrando a alegria em voltar aos gramados e meu amor pelo futebol. Todas são muito talentosas e eu sinto uma alegria enorme em saber que sou uma das poucas mulheres, dentre milhares de jogadoras excelentes que o Brasil tem, que teve a oportunidade de atuar profissionalmente e mostrar que sabemos jogar futebol, e muito bem! - disse Karen, prosseguindo mais a respeito do período em que as atletas ficaram em suas respectivas residências, por conta da pandemia do novo coronavírus:
- Durante este período “paradas”, nós trabalhamos com força e muita dedicação, pois sabíamos que a retomada seria intensa e nos cobraria mais do que uma temporada sem pausa. Confesso que foi bem difícil em alguns momentos porque tivemos muitas mudanças no início do ano, com a saída do técnico Ricardo. Depois veio a pandemia, muitas restrições, pausa no trabalho que estava se iniciando, e isso faz diferença. Mas já estamos embaladas para voltarmos com tudo.
Ainda a respeito do reinício do Brasileiro, a camisa 19 do Flamengo também aproveitou para projetar o decorrer da temporada.
- Estamos reiniciando o campeonato brasileiro e essa volta exigirá muita intensidade no trabalho dentro e fora de campo. O grupo já está se familiarizando com o Celso Silva, nosso novo treinador, além do entrosamento que só evolui! Posso dizer que todas nós estamos ansiosas, focadas e otimistas. Mas sabemos que precisamos pontuar e não tropeçar em casa para garantir nossa meta que é estar sempre no topo da tabela.
Neste momento, o Flamengo/Marinha de Karen se encontra na 13ª colocação da competição nacional, com seis pontos somados.

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