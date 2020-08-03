Cantillo treina com bola e Carlos faz tratamento: o treino do Corinthians

O Corinthians voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira após vencer o Mirassol por 1 a 0, na Arena e se classificar para a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O jogo de ida é na próxima quarta-feira (5), às 21h30, na Arena Corinthians.

Enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida do último domingo fizeram recuperação física, Tiago Nunes comandou um trabalho técnico para outra parte do grupo. O destaque ficou por conta do volante Cantillo, que treinou com bola junto aos companheiros e deve ser relacionado. Ele estava afastado por conta do seu resultado positivo para a Covid-19.​Outro jogador que não deve ser problema para a comissão técnica é o lateral-esquerdo Carlos Augusto. Ele levou um pisão no tornozelo direito durante a semifinal e precisou ser substituído. O atleta realizou tratamento com gelo no local e deve jogar.