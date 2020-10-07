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Candidato a presidente do Barcelona diz que Messi não pode sair do clube

Víctor Font diz que renovação com o argentino é o principal projeto de sua campanha. Candidato também diz que atual direção conduziu mal a saída de Luis Suárez...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 13:48

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 13:48

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O candidato a presidente do Barcelona, Víctor Font, não enxerga o clube sem o astro Lionel Messi no futuro. Em entrevista à rádio "Onda Cero", o espanhol disse que a continuidade do argentino é a peça-chave de seu projeto para a equipe catalã.- É fundamental que a associação Barça-Messi continue - disse o candidato, que espera mudar a situação ocorrida no início da temporada, quando o camisa 10 afirmou que queria deixar o Camp Nou.
Font também criticou a atual direção pela forma como conduziu a saída de Luis Suárez, que se transferiu para o Atlético de Madrid. Na visão do candidato, o Barcelona não poderia deixar o uruguaio sair de graça.
- Não teria dado Luis Suárez ao Atlético; teria negociado - concluiu.

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