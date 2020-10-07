Candidato a presidente do Barcelona diz que Messi não pode sair do clube

O candidato a presidente do Barcelona, Víctor Font, não enxerga o clube sem o astro Lionel Messi no futuro. Em entrevista à rádio "Onda Cero", o espanhol disse que a continuidade do argentino é a peça-chave de seu projeto para a equipe catalã.- É fundamental que a associação Barça-Messi continue - disse o candidato, que espera mudar a situação ocorrida no início da temporada, quando o camisa 10 afirmou que queria deixar o Camp Nou.