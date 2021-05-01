Campeonato Paulista, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O fim de semana do futebol começa agitado pelas competições ao redor do mundo. Nesse sábado (1), o RB Bragantino recebe o Santos, às 20h, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A transmissão será feita pelo canal Premiere.O Flamengo enfrenta o Volta Redonda, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca de 2021, às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h30 - Crystal Palace x Manchester City Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
10h - Verona x SpeziaCampeonato Italiano Onde assistir: Estádio TNT Sports
11h - Brighton x Leeds Premier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
12h - PSG x Lens Ligue 1 Onde assistir: OneFootball
13h - Crotone x Inter de Milão Campeonato Italiano Onde assistir: Band, Estádio TNT Sports
13h30 - Chelsea x Fulham Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
15h30 - Borussia Dortmund x Holsten Kiel Copa da Alemanha Onde assistir: ESPN
15h45 - Milan x Benevento Campeonato Italiano Onde assistir: Estádio TNT Sports16h - Real Madrid x Osasuna La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
16h - Bahia x Ceará Copa do NordesteOnde assistir: SBT, Fox Sports e NordesteFC
16h - Everton x Aston Villa Premier League Onde assistir: Fox Sports
16h - Lille x Nice Ligue 1 Onde assistir: OneFootball
16h30 - Sporting x Nacional Campeonato Português Onde assistir: ESPN 2
20h – RB Bragantino x SantosCampeonato PaulistaOnde assistir: Premiere
21h05 - Volta Redonda x Flamengo Campeonato CariocaOnde assistir: Record, Carioca TV e FlaTV